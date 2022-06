Eine Million Fachkräfte in der Verwaltung fehlen 2030 in Deutschland laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsfirma PwC. Das berichtet der „Spiegel“. Dies sei „eine völlig neue Dimension, mit massiven Auswirkungen auf Gemeinwohl und Daseinsvorsorge“.

Ich erlaube mir, mit Blick auf allfällige Personalnot in Berliner Bezirksämtern aus unserem City-West-Newsletter von 2019 zu zitieren: „Wir steuern hier auf einen Crash zu, bei dem über kurz oder lang unserem urbanen Zusammenleben die Grundlagen entzogen werden.“ Klingt ähnlich, aber die Hoffnung, dass dieses Problem gelöst wird,

kommt bei mir damals wie heute nicht auf.

Bessere Personalwerbung, bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingugen waren seinerzeit schon diskutierte Mittel, die sicher notwendig sind, aber aufgrund der Demographie mit einem wachsenden Anteil an älteren und einem schrumpfenden an jüngeren Menschen auch nur bedingt Erfolg haben können.

Digitalisierung hilft womöglich mehr: Abläufe müssen vereinfacht, vieles könnte von Bürger:innen selbst und für alle Seiten weniger zeitraubend am Computer erledigt werden. Personalaufwändiges wie Parkraumkontrolle wäre per Scanmobil machbar, in Amsterdam ist das längst üblich (siehe Bild oben).

P.S.: Der Klimanotstand sei im Gegensatz zum Personalnotstand im allgemeinen Bewusstsein angekommen, schrieb ich in dem Newsletter-Kommentar 2019. Auch das sehe ich heute nicht mehr so optimistisch.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden:

Neue Erkenntnisse zur Amokfahrt am Breitscheidplatz

Komödie am Kurfürstendamm muss wieder umziehen – diesmal wohl an den Potsdamer Platz

BVV-Themenvorschau: SPD schlägt Gedenktafel für Romy Schneider vor, Grüne lehnen Fahrradroute auf dem Spreepfad ab, FDP fordert SB-Terminals für Ausweisanträge

Sängerin feiert 30. Jubiläum ihrer Musikschule - und macht mit 70 Jahren weiter

Freikarten für Literaturabend und Open-Air-Konzert

Wo die Fête de la Musique im Bezirk gastiert

Hochhausprojekt am Rathenauplatz gescheitert

Kinofans unterstützen die Eva Lichtspiele – mit Edgar-Wallace-Filmen

Ersatz für gesperrte Bushaltestelle am Ku'damm

Neunzig neue Stolpersteine

Open-Air-Konzerte mit Jazz und Klassik – wir verlosen Tickets

Königin Silvia feiert mit schwedischer Gemeinde in Berlin

Gedenken an Walther Rathenau

Forscher:innen präsentieren sich im Einkaufszentrum

Geschichtswerkstatt veranstaltet Schiffstouren

Gespräch über Frauen in der Wirtschaft und Politik

BSR wirbt um Müllwerkerinnen

Open-Air-Filmreihe über die "Agenda 2030" der UNO

Viele Sport-News aus dem Bezirk

Den Newsletter schreibt: Cay Dobberke

