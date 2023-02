Wegen Demonstrationen Verkehrseinschränkungen am Freitag in Berlin

Wegen mehreren Demonstrationen müssen Autofahrer in Berlin am Freitag im Tagesverlauf mit größeren Verkehrseinschränkungen rechnen. Eine Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern soll anlässlich des sich jährenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine um 12.00 Uhr am Neptunbrunnen in Mitte starten, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Der Demozug soll von der Spandauer Straße über die Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden über Wilhelmstraße, Reichstagufer und Paul-Löbe-Allee zum Platz der Republik laufen. Bis 15.00 Uhr soll die Veranstaltung dauern.

Um 16.00 Uhr soll eine pro-palästinensische Demo am Potsdamer Platz beginnen. Entlang der Strecke Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Oranienstraße bis zum Oranienplatz ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen.

Umfangreiche Straßensperrungen werden ab 16.00 Uhr während einer Großdemonstration gegen den russischen Angriffskrieg ab der Karl-Marx-Allee erwartet. Über Schillingstraße und Strausberger Platz, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Reichstagufer, Paul-Löbe-Allee, Heinrich-von-Gagern-Straße, Yitzhak-Rabin-Straße und die Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor soll der Demozug laufen.

Der Boulevard Unter den Linden ist dann in Richtung Alexanderplatz zwischen Wilhelmstraße und Glinkastraße für den Autoverkehr gesperrt. Auch eine Sperrung der Behrenstraße sei nach Angaben der VIZ zu erwarten. Um 20.00 Uhr soll die Veranstaltung beendet sein. (dpa)

