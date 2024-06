Wegen Streit mit Freundin 19-Jähriger kracht mit Porsche bewusst gegen geparkte Autos in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Crash mit mehreren beschädigten Autos gekommen. Zuerst berichtete die „B.Z.“. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte, soll ein 19-Jähriger gegen 4.30 Uhr in Begleitung seiner Freundin auf der Katzbachstraße unterwegs gewesen sein. Etwa auf Höhe der Kreuzbergstraße soll er dann mit überhöhtem Tempo in einen geparkten Pkw gekracht sein.

Durch den Aufprall wurde das Auto gegen weitere geparkte Autos geschoben. Eines davon rollte dann auf den Gehweg und stieß gegen die Fassade eines Wohnhauses. Insgesamt wurden neun Autos und die Fassade beschädigt.

Derzeitigen Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufnahmen zufolge steuerte der 19-Jährige das Auto bewusst gegen die geparkten Autos. Grund dafür war ein vorangegangener Streit mit seiner Freundin im Auto. Die herbeigerufenen Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers, das Auto sowie ein Messer, das im Kofferraum gefunden wurde. Die Katzbachstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin seien durch den Unfall verletzt worden. Allerdings nur leicht, denn es handelte sich um ein „sehr hochwertiges Auto“, wie die Sprecherin sagte – einen Porsche Panamera.

Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Allerdings gebe es dafür aktuell keine Anzeichen. (mit dpa)