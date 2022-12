Wegen Stromausfall Traglufthalle für Obdachlose in Berlin fällt in sich zusammen

Eine Notübernachtung der Berliner Stadtmission in Friedrichshain ist in der Nacht zu Donnerstag zusammengebrochen. Wegen eines Stromausfalls war das Dach der Traglufthalle „Am Containerbahnhof“ gegen 0.30 Uhr in sich zusammengefallen, sagte die Pressesprecherin der Stadtmission, Barbara Breuer, dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Zunächst hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Nachdem der Strom wieder lief, war die Halle wieder einsatzbereit. Die Stadtmission sucht derzeit nach der Ursache des Stromausfalls.

Eine Traglufthalle besteht aus einer luftdichten Hülle, die über einer festen Bodenplatte aufgeblasen wird. „Das kann man sich wie einen Ballon vorstellen“, sagte die Sprecherin. Fällt das Gebläse aus, mit dem die Halle stabil gehalten wird, kollabiert diese.

In der ganzjährigen Notunterkunft „Am Containerbahnhof“ können 120 obdachlose Menschen mit medizinischer und sozialarbeiterischer Betreuung übernachten.

