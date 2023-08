Weil er auf Hebräisch telefoniert hat? Israelischer Tourist in Berlin von Unbekannten zusammengeschlagen

Am Samstagabend haben Unbekannte in Berlin einen israelischen Touristen attackiert. Wie der 19-Jährige der Berliner Polizei schilderte, war er gegen 22.15 Uhr zusammen mit einer Begleiterin – die ebenfalls aus Israel zu Besuch ist – auf der Hedemannstraße in Kreuzberg unterwegs.

Er soll auf Hebräisch telefoniert haben, als ein Auto, in dem vier Männer saßen, plötzlich neben ihnen hielt. Wie die Polizei mitteilte, sollen drei Männer im Anschluss ausgestiegen sein, einer davon sprach den jungen Mann an. Aufgrund seiner fehlenden Deutschkenntnisse konnte der 19-Jährige der Schilderung nach nicht verstehen, worum es ging.

Plötzlich soll einer der drei Angreifer auf ihn eingeschlagen haben, sodass der 19-Jährige zu Boden fiel. Zusammen sollen die drei dann weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Schließlich sollen die Täter wieder in das Auto gestiegen und geflüchtet sein. Die Begleiterin des Opfers blieb unverletzt. Zusammen mit ihr suchte er ein Krankenhaus auf, wo er wegen leichter Verletzungen im Gesicht und am Arm ambulant behandelt wurde. Das Landeskriminalamt ermittelt nun nach Angaben der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft auch ein antisemitisches Tatmotiv.

In Berlin kommt es immer wieder zu judenfeindlichen Angriffen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) registrierte allein im vergangenen Jahr 848 Antisemitismus-Vorfälle. Aufsehen erregt hat auch das Verbot mehrerer pro-palästinensischer Demonstrationen in Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Auf derartigen Versammlungen war des Öfteren zu antisemitischen Rufen und Äußerungen gekommen. (Tsp)