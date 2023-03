Weil sie mit Ja stimmen will Berliner Ex-Senatorin geht Parteifreundin Jarasch wegen Volksentscheid hart an

Nein, Ja – Nein? Erst befand Berlins Noch-Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) den Volksentscheid zur Klimaneutralität für nicht umsetzbar – dann wollte sie doch mit Ja stimmen.

Nun soll Parteikollegin Sybille Volkholz Jarasch aufgefordert haben, am Sonntag mit Nein zu stimmen, wie die „B.Z.“ berichtet.

Volkholz, ab 1989 Schulsenatorin, soll vor den Kosten für die Umsetzung des Volksentscheids gewarnt haben: Diese „würden dem Berliner Haushalt jeden Spielraum nehmen“, Kita-Ausbau oder Schulbau unmöglich machen.

Zudem soll sie bemängelt haben, die Initiatoren sähen „sich nicht in der Lage, konkrete Instrumente zu benennen“, um die Klimaziele umzusetzen. Die Grünen als politische Partei müssten dies aber tun – „egal, ob in der Regierung oder in der Opposition“.

Sybille Volkholz (Grüne) war früher Schulsenatorin in Berlin. © Mike Wolff TSP

Auch soll Volkholz Jaraschs Argumentation, mit ihrem Ja den Druck für klimafreundliche Projekte erhöhen zu wollen, kritisiert haben: „Als politische Partei reicht es nicht, irgendwelchen Druck auf irgendwen ausüben zu wollen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex-Senatorin Parteifreunde angeht. Der „Morgenpost“ gegenüber verglich sie den Ex-Bürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, jüngst mit „Rex Gildo auf Kaffeefahrt“.

Zur Startseite