„Welcher Teufel hat euch geheißen, den Namen Jesu Christi zu missbrauchen?“ Anschlag auf Parteibüro der Berliner CDU in Pankow

Unbekannte haben einen Anschlag auf ein Parteibüro der CDU in Französisch Buchholz verübt. Dabei beschmierten sie die Fensterscheiben mit weißer Farbe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Anschlag auf das Pankower Büro in der Berliner Straße ereignete sich vermutlich in der Nacht zu Sonntag. Gegen 11 Uhr hatte ein Büromitarbeiter den Schriftzug entdeckt und die Polizei gerufen.

An den Bürofenstern zur Straßenfront stand der Satz geschrieben: „Welcher Teufel hat euch geheißen, den Namen Jesu Christi zu missbrauchen?“ Das sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel auf Anfrage. Strafanzeige wurde erstattet. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

Zur Startseite