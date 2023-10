Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht Mann nach Überfall in Berliner Wohnung

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers. Der Mann soll zusammen mit einem Komplizen am 22. Januar 2023 gegen 8.20 Uhr in der Chausseestraße in Berlin-Mitte einen 34-jährigen Mann in dessen Wohnung ausgeraubt haben. Der Mann erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Die Verdächtigen sollen laut Polizei Kleidung und hochwertige Technik gestohlen haben. Diese konnte zunächst noch im Bereich Kurfürstenstraße geortet werden. Zu dem 34-Jährigen sollen die beiden Tatverdächtigen über eine Dating-Plattform Kontakt aufgenommen haben. Von jener Dating-Plattform stamme auch das Foto des Verdächtigen, der unter dem Namen „dein Baby 20“ registriert gewesen sein soll.

Der Gesuchte soll zwischen 20 und 24 Jahre alt sein, hat dunkelblonde kurze Haare sowie eine helle – eventuell graue oder blaugraue – Augen. Er spricht Deutsch. Die Ermittler bitten um Mithilfe bei der Identifikation des Mannes sowie Informationen zu dessen Aufenthaltsort.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-571100, die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.