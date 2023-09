Wer steckt hinter Berlins Quark-Bar? „Die Männer stehen eher auf Kirsche-Brownie-Quark“

Hier die 90-Millionen-Euro-Baustelle an der Schulenburgbrücke, dort die alte Bummelmeile Pichelsdorfer Straße - und mittendrin im schönen Spandauer Kiez ein kleines, gepflegtes und offensichtlich neues Lädchen: die „Quarkbar“ in der Franzstraße 22 in Berlin-Wilhelmstadt.

Der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel macht spontan ein kleines Päuschen, trank wie immer einen doppelten Espresso, guckte neugierig in die Vitrine und wollte spontan mehr wissen. Also sprach der Spandau-Newsletter gleich mal mit den Eigentümern, dem Ehepaar Carola Pawlak und Kurt Krieger-Pawlak.

Moin, kurz Zeit für den Spandau-Newsletter?

Klar, setzen wir uns draußen an den Tisch.

Seit wann gibt es Ihre Quarkbar?

Och, schon über 13 Jahre. Aber wir haben diese Räume hier bisher als Lager und Küche genutzt, um hier unseren Quark frisch herzustellen. Wir hatten vorher eine Quarkbar in Prenzlauer Berg, aber die lief nicht so gut wie erhofft. Also haben wir’s mit dem Laden hier in der Franzstraße ausprobiert, ein bisschen umgebaut und im November 2022 eröffnet, mit Tischchen vor der Tür, Coffee to go, unseren Quark-Sorten, Frozen Quark… Und wir sind ganz überrascht, weil es in Spandau viel besser läuft als in Prenzlauer Berg.

Der kleine Kiezladen mit Erfrischung und Sitzplätzen in der Wilhelmstadt. © André Görke

Kurz und knapp: Was haben Sie im Angebot?

Wir haben 20 bis 30 Sorten Quark, fruchtig bis süß. Weiße Schokolade ist der Renner. Die Männer stehen eher auf Kirsche-Brownie, während die Frauen zum Beispiel mehr Früchte wollen. Oder auch mal Eierlikör! Manche kommen aus der Pichelsdorfer zum Mittagessen, andere abends. Und beliebt ist bei Hitze auch der Frozen Quark mit Vanille, leicht zitroniger Note, dazu haben wir Toppings… Müsli, Waffel, selbst gekochte Schokolade.

Was essen denn die Spandauer? Deftig?

(beide überlegen). Nee, die Spandauer essen eher süß.

Sind Sie Spandauer?

Wir kommen beide eigentlich aus Wilmersdorf, wohnen aber schon lange in Spandau. Jetzt nahe der Altstadt, früher in der Holländer-Siedlung an der Spandauer Straße in Staaken.

Blick in die Vitrine der Quarkbar. © André Görke

Sie waren mit einem mobilen Wagen auch mal auf dem Altstadt-Markt zwischen Socken- und Salami-Stand, oder irre ich mich?

Wir standen auf dem Marktplatz, stimmt, aber wir sind mittlerweile nur noch zu zweit, da mussten wir uns etwas verkleinern. Wir sind aber immer noch einmal pro Woche auf einem Berliner Wochenmarkt – immer samstags am Boxhagener Platz in Friedrichshain. Das ist einer der ältesten Märkte der Stadt, richtig schön und mit guten Umsätzen.

Haben Sie auch im Winter auf?

Wollen wir, ja. In der Weihnachtszeit gibt es dann Quark mit Bratapfel, mit Zimt oder auch Spekulatius.

Ihr Kaffee?

Äthiopische Röstung und Fair Trade.

Kleiner Service Öffnungszeiten: Mi-Fr 10-18 Uhr, sonntags 12-18 Uhr, Franzstraße 22

Instagram: www.instagram.com/quarkbarberlin

Internet: www.quark-bar.de

Bonuswissen für den Quark-Smalltalk: Die Franzstraße ist übrigens nach dem Maurermeister Franz Bäthge benannt, der später auch Stadtrat war. Quelle: Straßenlexikon Kauperts

Ihr Kiez, Ihre Kunden?

Die Wilhelmstadt ist ein toller Kiez und wird auch jünger. Anfangs haben ältere Nachbarn eher scheu durch die Scheiben geguckt, jetzt kommen auch sie rein. Wir sind so ein kleiner Kieztreff, eine Schnatterecke, das hat hier gefehlt, merken wir. Als ich neulich an der Pichelsdorfer Straße lief, rief ein kleiner Junge: Mama, Mama, da ist der Quarkmann!

Das Rathaus liest mit – Ihre drei Wünsche, bitte. Erstens?

Am Havelufer zwischen Feuerwehr und der alten Schulenburgbrücke ist es etwas schmuddelig und könnte sauberer sein.

Zweitens?

Schön wäre ein Kiezplatz mit Sitzbänken und Sportgeräten wie unten an der Havel. Kann man nicht einen Teil einer Kiezstraße für Autos zumachen und stattdessen als Stadtplatz für Anwohner nutzen?

Drittens?

Barfly, Solo Pizza… und sonst? Es fehlen im Kiez gastronomische Angebot für junge Leute.

Ihr Lieblingsplatz?

Die Rieselfelder zu jeder Jahreszeit, aber lieber unter der Woche – dann ist da weniger los und man kann die Natur genießen.

Noch viel mehr lokale Nachrichten lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiege. Darin bündeln wir wichtige Nachrichten, Debatten, Termine und Tipps. Die Bezirksnewsletter mit 285.000 Abos gibt es einmal pro Woche und kostenlos hier: tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im neuen Spandau-Newsletter lesen können.

