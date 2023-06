Die Busse kehren zurück Endlich wieder BVG-Anschluss in der Pichelsdorfer Straße

Die Älteren unter uns erinnern sich: In der Pichelsdorfer Straße, ächz, fuhren echt mal Busse. Im Sommer kehrt die BVG zurück, jetzt steht das Datum fest: „Die Buslinie M36 nimmt direkt zum letzten Ferientag, am 25. August, den Betrieb in der ursprünglichen Linienführung wieder auf“, meldet das Rathaus um Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU. Die Pläne sind seit Jahren Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Gebuddelt wird schon seit einer Ewigkeit in der einst so stolzen Bummelmeile. Wo „Butter Lindner“ 1964 den ersten Laden öffnete, wurden neue Bäume, Bänke, Gehwege gebaut (und im Untergrund neue Leitungen). Nach überraschenden Verzögerungen im Betriebsablauf („Frost, Winter, Regen“) soll der zweite Bauabschnitt zwischen Metzer Platz und Weißenburger Straße nächsten Monat fertig sein („Mitte Juli“). Dann muss der BVG-Bus M36 keine Biege mehr über die Wilhelmstraße vorbei an Barfly und BBO machen.

Die Pichelsdorfer Straße ist eine Einkaufsstraße im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt. © André Görke

Im Spätsommer wird in der südlichen Pichelsdorfer Straße weitergebaut („zweite Jahreshälfte 2023 bis Frühjahr 2024“). Dann werden die Gehwege beidseitig zwischen Weißenburger Straße und Adamstraße erneuert, Querungen erleichtert, eine Bushaltestelle verlegt. Mobile Ampeln regeln den Verkehr.

Der Metzer Platz selbst wird erst ganz am Ende aufgemöbelt, „voraussichtlich 2024/25“, so das Amt um Stadtrat Schatz. Wie berichtet wurde aber jetzt schon mal die BVG-Haltestelle gebaut. Die Flächen zwischen neuer Straßenkante und vorhandenem Platzbelag wurden provisorisch mit Asphalt aufgefüllt. Der ‚richtige‘ Platz entsteht ab 2024.

Der Metzer Platz soll sogar noch bis 2025 Baustelle bleiben. © André Görke

Auch das WC mit gut einsehbaren Pissoir soll laut Stadtrat Schatz einen neuen Standort erhalten.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Diese Trockenheit! Blaulicht und Brunnen am Golfplatz Gatow

Open Air Kino : Die Chefin im Interview über Elvis Presley, Kino-Fans und die Großsiedlung Heerstraße Nord in den 70ern

: Die Chefin im Interview über Elvis Presley, Kino-Fans und die Großsiedlung in den 70ern U-Bahnhof Altstadt Spandau: drei Monate kein Halt

Spandau: drei Monate kein Halt Pichelsdorfer Straße: M36 kehrt nach drei Jahren zurück

kehrt nach drei Jahren zurück Altstadt-Fest statt Havelsause: News zum großen Tauffest

CDU bremst Berlins Bezirke aus : Fahrradprojekte zurück auf null?

: Fahrradprojekte zurück auf null? Wilhelmstraße und U-Bahnhof Ruhleben : neue Radwege in Planung

: neue Radwege in Planung Kladow, Gatow, Klosterstraße: neue Staufallen überall

überall Parkhaus in Flammen: THW und Opfer berichten aus der Großsiedlung Heerstraße Nord

berichten aus der Großsiedlung Heerstraße Nord Partyboot stößt mit Güterschiff zusammen: DLRG rettet Verletzte

rettet Verletzte Mit Tempo 70 am Ufer lang: Polizei jagt kriminelle Jet-Ski-Raser

Lily-Braun-Schule : Spenden und News zum ramponierten Flügel

: Spenden und News zum ramponierten Flügel Kiezkamera: Als der SC Staaken um die deutsche Meisterschaft im Stadion von Bayern München spielte

um die deutsche Meisterschaft im Stadion von Bayern München spielte Zitadelle: Musikfestival der Martin-Buber-Schule

Jugendchor aus Kiew im Johannesstift

im Johannesstift Seegottesdienst am Kladower Badestrand

Gesucht: Berlins Amateursportler des Jahres

des Jahres 10 Jahre Klimawerkstatt : das Sommerfest

: das Sommerfest Vier Spandauer Polizisten ermordet : Erinnern an Nazi-Verbrechen

: Erinnern an Nazi-Verbrechen Tanzfest in Staaken

Postbrache, Plus und leere Brachen: Google Street View in Spandau

....und noch mehr aus Spandau lesen Sie im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter tagesspiegel.de/leute