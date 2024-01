Werkzeug-Diebstahl vereitelt Polizei ertappt Einbrecher-Trio in Berlin-Friedrichsfelde

In der Nacht zu Donnerstag versuchten drei Männer einen Werkstattwagen in Friedrichsfelde auszuräumen. Ein Zeuge beobachtete zunächst zwei Männer dabei, wie sie sich gegen 23.40 Uhr an einem Transporter auf einem Parkplatz in der Dolgenseestraße zu schaffen machten. Das berichtet die Berliner Polizei.

Nachdem die Männer die Seitentür des Wagens aufgebrochen hatten, erschien ein dritter Täter mit einem Auto, in das die gestohlenen Werkzeuge umgeladen wurden.

Die von dem Zeugen benachrichtigte Polizei konnte den Fahrer des Wagens festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Dabei wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein besitzt. Damit muss er sich nebst schwerem Diebstahl auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die beiden anderen Männer konnten unerkannt entkommen. (Tsp)