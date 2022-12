Wetterdienst gibt Unwetterwarnung heraus Regen und Glatteis in Berlin und Brandenburg – Tierpark geschlossen

Ein regenreicher Montag mit Glatteis erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Für den Norden und Osten Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) amtliche Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens und Glatteis herausgegeben. Die Warnung betrifft auch die Hauptstadtregion. Der Berliner Tierpark hat daher seine Tore geschlossen.

Mitarbeiter haben am Montagmorgen damit begonnen, den Park zu räumen, wie eine Sprecherin mitteilte. „Tiere, für die das Glatteis eine Gefahr darstellen könnte, bleiben vorsorglich in ihren Ställen“, hieß es vom Tierpark.

Nach aktuellem Stand werde der Park am Dienstag wieder für Besucher geöffnet. Der Zoo Berlin ist wegen einer Vogelgrippe-Quarantänemaßnahme weiterhin geschlossen. Das Berliner Aquarium bleibt geöffnet.

Die Berliner Feuerwehr schrieb auf Twitter: „Der DWD warnt vor plötzlich auftretender Glätte in der Zeit von 10-18 Uhr. Bitte geben Sie auf sich Acht. Eisflächen auf Gewässern bitte grundlegend nicht betreten.“ Die Berliner Polizei riet Autofahrern: „Bitte fahren Sie vorsichtig, angepasst und lassen das Auto gegebenenfalls heute stehen.“

„Die Warmfront eines Tiefs über dem Atlantik überquert heute den Osten Deutschlands und sorgt für Regen, der auf den zunächst noch gefrorenen Böden gefrieren kann“, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. „Nachfolgend setzt im Tagesverlauf von West nach Ost eine deutliche Milderung ein.“

Zunächst komme es in der Westhälfte Brandenburgs zu gefrierendem Regen mit verbreiteter Glatteisgefahr. „Im Tagesverlauf ostwärts ausbreitend und in den Mittagsstunden den Berliner Raum, Bereich Oberhavel und den Spreewald erreichend, am Nachmittag bis zur Oder und Neiße ausweitend.“ Die Höchstwerte liegen laut Wetterdienst bei zwei bis fünf Grad. Im Verlauf des Nachmittags nehme die Glättegefahr allmählich ab, in der Nacht zu Dienstag und Dienstagmorgen komme es im Osten und Süden Brandenburgs noch örtlich zu Glätte.

Am Dienstag wird es laut Wetterdienst dann überwiegend bedeckt, es mancherorts gibt es Regen. Bei Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad wird es mild. (dpa/Tsp)

