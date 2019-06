Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen) fehlte unentschuldigt im Parlament. Foto: Paul Zinken/dpa

Justizsenator Dirk Behrendt, Grüne hat durch sein unentschuldigtes Fehlen in der Plenarsitzung am Donnerstag einen Eklat verursacht. Der CDU-Fraktionschef Burkard Dregger beantragte für seine Fraktion erfolgreich, den fehlenden Senator herbeizuzitieren. „Herr Behrendt verhält sich wie ein pubertierender Schulschwänzer“, sagte Dregger. Dies sei ein Affront sowohl gegen den Regierenden Bürgermeister als auch gegen das Kontrollrecht des Parlaments. „Was ist das für ein Amtsverständnis, das der Justizsenator trotz klarer Ansage aus dem Ältestenrat des AGH sich selbst hitzefrei gibt“, sagte Dregger.

Der SPD Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Schneider kündigte daraufhin für die gesamte Koalition an, dass sich SPD Grüne und Linke der Stimme enthalten würden. Daraufhin wurde mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen Enthaltung der Koalition die Herbeizitierung des Senators beschlossen. Die Sitzung ist unterbrochen.

Über das Fehlen mehrere Senatoren hatte es zuvor Streit gegeben. Dirk Behrend, der in dieser Legislaturperiode bereits sechs Mal entschuldigt fehlte, hatte sein Kommen eigentlich angekündigt. Er war am Mittwoch bei der Justizsenatorkonferenz in Travemünde, sei aber auf dem Rückweg nach Berlin hieß es.

Grüne stinksauer auf ihren Senator

Mit einer halben Stunde Verspätung kam Behrendt schließlich im Parlament an, marschierte mit durchgedrücktem Kreuz zur Senatsbank, setzte sich hin und plauderte freundlich mit Dregger.

Die Grünen zeigten sich stinksauer auf ihren Senator. Während Müller intern von "grüner Machtprobe" sprach, konnte selbst Wirtschaftssenatorin Ramona Pop ihren Parteifreund nicht telefonisch erreichen.