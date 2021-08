Beim Behördenpingpong kennt Berlins Verwaltung keine kreativen Grenzen. Zu den wirkungsvollen Spielzügen gehört, bei missliebigen Vorstößen ein „Gesamtkonzept“ von Dritten zu fordern, womit man selbst sich vor Stress und Scherereien schützt.

Worum geht es konkret? Eine Spielstraße, temporär. Einmal im Monat für vier Stunden – in Zahlen: 1 und 4 – soll ein Abschnitt der Baseler Straße nicht wie dort und auch sonst üblich dem Autoverkehr, sondern unmotorisierten Menschen vorbehalten sein.

Selbst diese Klitzekleinigkeit – mehr hier im Interview mit der Initiatorin – überfordert die Exekutive eines 300.000-Einwohner-Bezirks, größer als 8 der 16 deutschen Landeshauptstädte. Man warte auf einen „Leitfaden des Senats“ und könne derzeit nichts machen, werden die engagierten Menschen beschieden, die ihren Kiez mitgestalten wollen.

Ein Leitfaden also. Oder ob vielleicht doch etwas anderes dahintersteckt? Angst vor Veränderung? Auf Nummer sicher gehen, Maßgabe: Das haben wir immer so gemacht? Bloß nicht vor der Wahl (oder sonst) eine tatsächlich oder imaginiert starke Interessengruppe verprellen (lies: Autofahrer)?

Gut nur, dass die engagierten Kiezmenschen sich nicht verprellen lassen, sondern weiterspielen.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Steglitz-Zehlendorf-Newsletter vom Tagesspiegel finden

Zum 60. Mauerbau-Jahrestag: Wie Hartmut Richter durch den Teltowkanal in die Freiheit schwammOpen-Air-Ausstellung über den Eisvogel geklaut

„Ich will etwas Besonderes daraus machen“: Ortstermin mit Investor Christian Gérôme am ehemaligen Güterbahnhof Zehlendorf

Stinkender Bäketeich und weiße Bäke: Unbekannte kippten Dispersionsfarbe in das Steglitzer Flüsschen

Warum nicht auch am Schlachtensee eine Station für Lebensretter? Und Toiletten

Mahnung: Bruno Taut meldet sich aus dem Grab zu Wort

Wie kaputt ist es? Das Sommerbad am Insulaner muss saniert werden

16 Komponisten und eine Komponistin an drei Tagen: Festival „Musik im Exil“

7 x 2 Tickets zu gewinnen: Mit der geführten Radtour zu "Dorfidylle und Spitzenforschung"

Zitronen, Schnecken, Senioren: Leben in "Murcia", dem Garten Europas

Stehpaddeln, kalte Cocktails und Live-Musik: Buntes Hoffest im Goerzwerk

Teqball, Kung Fu und Rollstuhlbasketball: Familiensportfest im Stadion Lichterfelde

Baywatch am Wannsee – Wettkampf der Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer

Nur an Liebhaber:innen: Nussbaumholz abzugeben

