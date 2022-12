Wiedereröffnung 2025/2026 geplant Märkisches Museum in Berlin schließt für mehrjährige Modernisierung

Für eine mehrjährige Erneuerung schließt das Stadtmuseum mit Beginn des Jahres 2023 seinen Standort Märkisches Museum. Das Stammhaus im denkmalgeschützten Gebäude am Märkischen Ufer war 1908 eröffnet worden.

Galt das vom Architekten Ludwig Hoffmann entworfene Haus damals als hochmodernes Gebäude, muss es nun saniert und umfassend modernisiert werden. Die Wiedereröffnung ist nach Angaben des Berliner Stadtmuseums, zu dem das Märkische Museum gehört, für 2025/2026 geplant.

Im Märkischen Museum werden Ausstellungen zur Geschichte, zur Kultur und zum Alltag Berlins gezeigt. Während der Schließzeit sollen verschiedene Werke in Ausstellungen anderer Institutionen zu sehen sein, etwa im Museum Pankow oder der Berlinischen Galerie. So sind derzeit zwölf Werke der klassischen Moderne in der Berlinischen Galerie zu sehen.

Noch vor Wiedereröffnung will das Stadtmuseum im ehemaligen Marinehaus einen weiteren Standort am Köllnischen Park eröffnen. Auch der bisher gesperrte Turm des Märkischen Museums soll dauerhaft zugänglich werden.

Aufgrund der bevorstehenden Schließung war der Eintritt für das Märkische Museum im Dezember frei. Dieses Angebot sei gut genutzt worden, sagte eine Sprecherin. „Wir hatten im Dezember deutlich mehr Besucher als in den Vormonaten.“

Die anderen Museen der Stiftung bleiben während der Schließzeit des Märkischen Museums geöffnet. Zu den derzeit sechs Standorten gehören auch die Ausstellung „Berlin Global“ im Humboldt Forum, die Museen Ephraim-Palais, Nikolaikirche und Knoblauchhaus im Nikolaiviertel sowie ab Beginn der neuen Saison im März 2023 das Museumsdorf Düppel. (dpa)

