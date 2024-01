„Willkommen in Berlin“ Der Diplomatenclub wird 25 Jahre alt

Das Jahr 2024 wird wohl auch ein Jahr der silbernen Jubiläen. Vor 25 Jahren zog die Bundesregierung von Bonn nach Berlin und mit ihr auch viele Organisationen und Institutionen.

Zu ihnen zählt der Diplomatenclub beim Auswärtigen Amt „Willkommen in Berlin“. Mit einem erwartungsfrohen Neujahrsempfang im Hotel Titanic am Gendarmenmarkt startete er am Donnerstagabend in das besondere Jahr, das mit vielen besonderen Ereignissen gefeiert werden soll.

Die eigentliche Geburtstagsparty steigt dann aber erst im Juni. Zur Einstimmung spielte schon traditionell jAAzz, die Jazzband des Auswärtigen Amtes.

Katja Heusel, die neue Präsidentin, begrüßte unter anderem den israelischen Botschafter, Ron Prosor und Mitglieder der ersten Stunde, wie Isabel von Jena, aber auch Barbara Hoggard-Lulay, die sich viele Jahre im Auftrag des Auswärtigen Amts um die Geschäfte des Clubs gekümmert hat und ihre Nachfolgerin Stefanie Landenberger.

In ihrer kurzen Ansprache warb die noch neue Präsidentin um Zuversicht in schwieriger Zeit und darum, gerade in diesem besonderen Jahr, Freundschaften und gegenseitiges Verständnis zu vertiefen.

Der Club bringt in verschiedenen Interessengruppen Angehörige von Diplomaten zusammen, die so die Stadt schneller und besser kennenlernen und sich Netzwerke schaffen können. In diesem Rahmen findet auch ein Austausch zwischen Angehörigen unterschiedlichster Nationen statt.

„Seien Sie großzügig mit Ihrem Lächeln“, rief sie ihren Gästen zu. Bernd Kuebart, Referatsleiter im Auswärtigen Amt, gratulierte: „25 Jahre sind für jeden Club eine lange Zeit. Danke für Ihr Engagement.“

Zu den ersten Jubiläumsereignissen, zu denen die Mitglieder eingeladen sind, zählen der Besuch einer Fashion Show von Anja Gockel, ein Ausflug zum Flughafen BER, eine Stippvisite auf dem Euref-Campus und im Juni eine Visite im Bundesrat. Rund 150 Aktivitäten werden jährlich für Diplomaten und ihre Angehörigen geboten, damit sie rasch heimisch werden können in Berlin.