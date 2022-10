„Wissentlich rechtswidrig“ Deutsche Wohnen und Co enteignen fordert Rücktritt von Senator Geisel

Eine Woche nach der Anhörung des Berliner Verfassungsgerichtshofs zu den Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 reißt die Serie der Vorwürfe gegen Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) nicht ab. In einer am Mittwochmorgen verschickten Pressemitteilung schließt sich die Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ den Rücktrittsforderungen von CDU, FDP und AfD gegen den einstigen Innensenator an.

