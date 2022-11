Wo ist der rote Teppich? Ohne viel Bohei feiert „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ Berlin-Premiere

Berlin ist die Stadt der Kinos, die Auswahl der unterschiedlichsten Filmtheater sucht ihresgleichen. Es gibt alte Kinos, moderne Kinos, Rote-Teppich-Premierenkinos und schrullige Arthouse-Spartenkinos, die trotzdem mit Samtvorhängen und Kristalllüstern Hollywood-Charme versprühen. Eines der weniger glamourösen Kinos ist jenes in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Jugendliche nutzen den Vorplatz für Saufgelage und die Toiletten für Entsprechendes.

Bezeichnend auch: Zwei Tage nach Halloween ist die ästhetisch schlichte Treppe aus Stein und Metall, welche nahezu die gesamte Eingangshalle vereinnahmt, noch immer mit weißen Plastikspinnweben verziert.

Bis auf die staubige Deko ist hier am Mittwochabend alles wie immer, auf den ersten Blick zumindest. Und auch auf den zweiten – abgesehen von einem mittelgroßen Pappaufsteller, gerade so groß, dass er die ungewöhnlich vielen, leicht verärgerten Kinogäste dazu nötigt, sich umständlich um ihn herum in die Popcorn-Schlange einzureihen.

Ein kleiner roter Teppich könnte ein Hinweis sein, hier wird Premiere gefeiert

Vielleicht hätte es die ahnungslosen Kinogänger besänftigt, hätten sie gewusst, dass es sich bei dem Pappaufsteller um eine Fotowand handelt. Der kleine rote Teppich davor hätte den entscheidenden Hinweis geben können. Denn am Mittwochabend sollte hier die Berlin-Premiere des Films „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ über die Leinwand gehen.

So kam es kurz nach 19 Uhr zu einem kleinen Tumult, als ungefähr ein halbes Duzend Fotografen die angekündigte Prominenz zu fotografieren versuchte. Darunter immerhin auch die Berliner Regisseurin des Films, Pola Beck („Am Himmel der Tag“), und die Hauptdarsteller Aylin Tezel, Sohel Altan Gol und Slavko Popadic. Der Promi-Rummel am Rande des gewöhnlichen Kinobetriebs war aber ebenso schnell vorbei wie er anfing, denn dann hieß es Platznehmen im ausverkauften Kinosaal.

Der fast zweistündige Film ist eine Wucht. Basierend auf dem gleichnamigen Romandebüt der Wahlberlinerin Olga Grjasnowa handelt er von Mascha, einer im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelten Figur: gedanklich zwischen Zeiten und physisch zwischen Orten springend, Traumata und Trauer verarbeitend, auf der Suche nach Antworten und Liebe – auch zu sich selbst. Der Film überzeugt nicht nur wegen seines herausragenden Casts, sondern auch wegen seiner dokumentarisch schönen Bilder und pointierten Dialoge.

Bach hören, das macht das Gehirn sauber. Aylin Tezel, Schauspielerin

Das Besondere und für den ein oder anderen anfänglich vielleicht Verwirrende: Die Geschichte der Suche wird nicht chronologisch erzählt. Für Hauptdarstellerin Tezel seien die ebenfalls nicht chronologischen Dreharbeiten aber kein Problem gewesen, wie sie am Rande der Premiere erzählte: „Das hat man bei jedem Film, man dreht nie chronologisch, man dreht Locations ab“.

Herausfordernder sei vielmehr gewesen, dass ihre Rolle fünf Sprachen fließend spricht. „Vier Wochen vor Drehstart hatte ich ununterbrochen Kopfschmerzen, einen Knoten im Kopf“, schilderte Tezel. Der hilfreiche Tipp einer Sprachtrainerin: „Bach hören, das macht das Gehirn sauber.“

Nach Ende des Films bat Regisseurin Pola Beck die applaudierenden Gäste dann inständig: „Empfehlt den Film weiter, teilt ihn, animiert die Leute wieder ins Kino zu gehen.“ Bei einem Film wie „Der Russe ist einer, der Birken liebt“, der seit dem 3. Oktober in den deutschen Kinos läuft, sollte es kein Problem sein, dieser Bitte nachzukommen.

