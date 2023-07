Wohnhaus in Charlottenburg unbewohnbar Berliner Polizei nimmt 66-Jährige wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest

Nach dem Brand in der Niebuhrstraße in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei vor Ort eine 66-Jährige vorläufig festgenommen. Die Bewohnerin steht im Verdacht, den Brand in dem Mehrfamilienhaus am Mittwochvormittag gelegt zu haben, teilte die Behörde mit.

Da die 66-Jährige verhaltensauffällig gewesen sei, wurde sie in eine Klinik gebracht, hieß es von der Polizei. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Eine 42-jährige Anwohnerin hatte um kurz nach zehn Uhr Polizei und Feuerwehr wegen eines brennenden Kinderwagens im Erdgeschoss des Treppenhauses alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der Brand auf das gesamte Treppenhaus des viergeschossigen Gebäudes ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Noch ehe das Feuer gelöscht werden konnte, griffen die Flammen auf das Dach über.

Bewohner über Drehleiter gerettet

Über eine Drehleiter rettete die Feuerwehr die 42-jährige Anruferin, ihre fünf Monate alte Tochter, eine 67-jährige Mieterin und einen 82-jährigen Bewohner aus ihren Wohnungen. Sie kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser, hieß es von der Polizei.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt, der Verbrühungen davontrug. Die Feuerwehr war mit knapp 140 Kräften im Einsatz.

Die Löscharbeiten waren nach 2,5 Stunden abgeschlossen. Da die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen waren und Rauch in die Wohnungen drang, wurden sie mit der Drehleiter gerettet. Weitere Anwohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Auch die Bauaufsicht war vor Ort. In der Umgebung des Brandortes kam es nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) infolge des Feuers zu Staus. Während der Löscharbeiten und Ermittlungen war die Niebuhrstraße zwischen Wilmersdorfer Straße und Leibnizstraße bis in den Nachmittag gesperrt. (Tsp, dpa)