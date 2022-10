Wohnraum statt Rummelplatz Berlin könnte bis zu 2000 Wohnungen auf Zentralem Festplatz errichten

Statt an Riesenrad und Karussell sollen sich die Berliner am Zentralen Festplatz in einigen Jahren an neuen Wohnungen erfreuen. So will es die rot-grün-rote Koalition. Nun wurde ein weiterer Schritt in Richtung Bebauung getan: In einer Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, welches Wohnraumpotenzial die 78.000 Quadratmeter große Asphaltfläche an der Grenze von Wedding zu Tegel bietet.

