Die Schlangen bei der Besichtigung freier Wohnungen in Berlin werden weiter wachsen. Denn obwohl auch in diesem Jahr wieder deutlich mehr Menschen in der Stadt leben als im vergangenen, verliert die Bauwirtschaft die Lust an der Schaffung neuen Wohnraums.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg meldet, "sank in Berlin die Anzahl der genehmigten Wohnungen zwischen Januar und September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 15.324". Damit verstärkt sich ein Trend, der vor zwei Jahren begonnen hatte. Seit 2017 sinkt die Zahl neu genehmigter Wohnungen, nachdem sie zuvor kräftig gestiegen waren.

Baubranche beklagt Wohnungspolitik des Senats

Die Baubranche hatte sich wiederholt über die Baupolitik von Rot-Rot-Grün beklagt und angekündigt, dass immer mehr Unternehmen ihre Tätigkeit nach Brandenburg oder anderen Regionen verlagern würden. In Brandenburg steigt die Zahl der erteilten Baugenehmigungen laut Amt für Statistik.

Noch etwas stärker als in der Gesamtzahl ging es abwärts mit den genehmigten Wohnungen bei den überwiegend zur Vermietung errichteten Mehrfamilienhäusern, wo der Rückgang mehr als elf Prozent betrug. Gegen den Trend stemmen sich die "Häuslebauer": Sie erhielten Genehmigungen für den Bau von 1075 Wohnungen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres als "Ein- und Zweifamilienhäuser" – ein Plus von 1,4 Prozent.

Nicht einmal bei den politisch von den Grünen in der Koalition besonders erwünschten Dachausbauten geht es voran. Im Gegenteil: Ein Minus von 14 Prozent melden die amtlichen Statistiker bei diesen "Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden", zu denen sie neben dem Ausbau von Dachgeschossen auch geänderte Nutzungen – etwa die Umwandlung von Gewerbeflächen zu Wohnungen. Insgesamt entstanden so 2092 Wohnungen.

Regelrechter Einbruch der Zahlen im September

Fast eine Halbierung der Zahl genehmigter Wohnungen gab es im September: von mehr als 1700 Wohnungen im Vorjahr auf knapp 800 in diesem Jahr. Im September steuerte der Streit um die Ausgestaltung des Mietendeckels in der Koalition auf seinen Höhepunkt zu. Baubranche und Immobilienlobby hatten gewarnt, dass infolge des Gesetzes der Neubau zum Erliegen kommen werde. Im Oktober einigte sich der Senat auf die genauen Details des Gesetzes, das Obergrenzen für die Vermietung von Wohnungen festlegt. Neubauten sind davon allerdings ausgenommen.

Am meisten Wohnungen in Treptow-Köpenick

Beim Blick auf die Stadtteile fällt auf, dass im Bezirk des unter Investoren umstrittenen Baustadtrat Florian Schmidt (Grünen) nicht am wenigsten Wohnungen entstehen. Obwohl Friedrichshain-Kreuzberg zu den am dichtesten bebauten Bezirken Berlins zählt, entstanden dort erneut 1114 Wohnungen. Das ist sogar mehr als in Bezirken am Stadtrand mit vielen Baulücken und Flächenreserven wie Reinickendorf (938 Wohnungen) und fast genauso viel wie im aufstrebenden City-Randbezirk Lichtenberg (1116 Wohnungen). Am meisten Wohnungen entstehen in mit Abstand in Treptow-Köpenick (3322), gefolgt von Pankow (1598) und Tempelhof-Schöneberg (1561). Bemerkenswert auch, dass in Marzahn-Hellersdorf verhältnismäßig viel gebaut wird: 1506 Wohnungen.

Fast 8000 mehr Menschen in Berlin zum Halbjahr

Die insgesamt gut 15.000 neu genehmigten Wohnungen sind bei weitem nicht genug, um die seit Jahren herrschende Wohnungsnot zu entschärfen. Allenfalls könnten die in den kommenden zwei Jahren Bauzeit auf den Markt kommenden neuen Wohnungen rein rechnerisch ausreichen, damit die neu in die Stadt ziehenden Menschen nicht den bestehenden Wettbewerb am Markt weiter anfachen.

In den ersten sechs Monaten leben nach neusten Zahlen des Amtes für Statistik 7814 Menschen mehr in Berlin als im ersten Halbjahr 2018. Immerhin ist das der "geringste Bevölkerungszuwachs in einem Halbjahr seit 2011".

Eine Ursache dafür ist der Mangel an Wohnraum, der immer mehr Berliner zwingt, ins Umland zu ziehen: "Alle Landkreise und Potsdam sowie Brandenburg an der Havel verbuchten Wanderungsgewinne aus Berlin".

Besonders beliebt: die Landkreise Oberhavel (plus 1228), Märkisch-Oderland (1065) sowie Barnim (1051).