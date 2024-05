Wunden bereits von Maden befallen Berliner Ehepaar soll pflegebedürftige Mutter vernachlässigt haben, bis sie starb – Anklage

Die Berliner Staatsanwaltschaft klagt ein Ehepaar an, weil sie eine auf deren Pflege angewiesene 62 Jahre alte Frau derart vernachlässigt haben sollen, dass diese starb. Die beiden müssen sich nun vor dem Landgericht verantworten. Der Vorwurf lautet Misshandlung von Schutzbefohlenen mit Todesfolge.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen die 37-jährige Frau und ihr 42-jähriger Ehemann für die Pfleger der an Multipler Sklerose erkrankten Mutter der Frau verantwortlich gewesen sein. Diese sollen sie spätestens ab November 2023 vollkommen vernachlässigt haben: So soll die 62-Jährige nur noch mit Wasser aus einem Kanister versorgt und in einem verdreckten, mit Insekten befallenen Zimmer gelegen haben.

Einem Arzt soll sie zuletzt im Juni 2022 vorgestellt worden sein. Aufgrund dieser Umstände soll sie sich wundgelegen haben, wobei einige der Wunden bereits mit Maden befallen gewesen sein sollen. Zudem soll die bettlägerige Frau, die sich nicht mehr bewegen, sondern nur noch durch Nicken und Kopfschütteln verständigen konnte, unter anderem eine Blutvergiftung, akutes Nierenversagen und multiple Thrombosen erlitten haben.

Am 26. Dezember 2023 soll die Frau dann an einem letztlich auf die Verwahrlosung zurückzuführenden Multiorganversagen gestorben sein.

Die beiden Angeschuldigten bestreiten die Tatvorwürfe. Beide wurden am 23. Januar 2024 aufgrund der Tatvorwürfe in Untersuchungshaft genommen, die 37-Jährige wurde am 6. Februar 2024 vom weiteren Vollzug der Untersuchungshaft verschont. (Tsp)