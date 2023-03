Wut auf die SPD, Zukunft mit der CDU Bei den Berliner Grünen setzt das machtpolitische Umdenken ein

Spricht man mit Grünen dieser Tage über die Gefühlslage in der Partei, fällt ein Wort immer wieder: Trotz des anstehenden Gangs in die Opposition sei die Stimmung „gefasst“, ob in der Fraktionssitzung, Funktionärsrunden oder in den Köpfen der Abgeordneten selbst. „Ich glaube, dass bei uns sehr viele Menschen ein paar Tage Zeit brauchen, um zu verstehen, was da passiert ist – und was Opposition überhaupt bedeutet“, sagt ein langjähriges Fraktionsmitglied.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden