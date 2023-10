Zufallsfund bei Wasserschaden Feuerwehr und Polizei entdecken in Berlin-Moabit mutmaßliches Drogendepot

Gegen 11.30 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr am Dienstag wegen eines Wasserschadens in die Europacity alarmiert. Als die Beamten an der Heidestraße eintrafen, landeten die Beamten einen Zufallsfund. Die gesamte Wohnung roch nach Cannabis, woraufhin die Beamten die Polizei alarmierten. Die stellte kurz darauf mehrere Kartons gefüllt mit mutmaßlichen Blüten der grünen Pflanze sicher. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Weitere Informationen sind nach Polizeiangaben bisher nicht möglich. Nach Informationen der „B.Z.“ beschlagnahmte die Polizei außerdem vor Ort mehrere Taschen mit Marihuana sowie eine dazugehörige Vakuumiermaschine.

Die Polizei stellt nun fest, wer der Eigentümer der Wohnung ist, um weitere Hintergründe aufzuklären. (Tsp)