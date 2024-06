Züge werden für Fans gebraucht BVG reduziert Angebot an EM-Spieltagen auf mehreren Linien

Wegen der Fußball-Europameisterschaft schränken die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihr Angebot in den kommenden vier Wochen auf einigen U-Bahnlinien deutlich ein – teils um bis zu 20 Prozent und auch im Feierabendverkehr.

Der Takt der Züge auf den Linien U4, U6, U7 und U9 wird an zahlreichen Tagen ausgedünnt. Das bestätigte die BVG am Donnerstag. Zuvor hatte die „taz“ berichtet. Dagegen sollen die Linien U1, U2 und U5 verstärkt werden, um Fans und Gäste zum Olympiastadion und zur Fanmeile zu bringen.

Die BVG wolle sich „bestmöglich auf die besondere Situation hinsichtlich der EM“ einstellen, sagte ein Sprecher. „Damit dies gelingt und die vielen Tausend Fahrgäste gut zu und von den Spielen beziehungsweise der Fanzone kommen, ist es notwendig, an diesen Tagen – zum Teil nur für einige Stunden – Kapazitäten im Netz zu verlagern.“ Denn bekanntlich herrscht bei der BVG Fahrzeug- und Fahrermangel.

Am Freitag geht es auf der Fanmeile los mit Fußball. Übertragen wird beim Public Viewing das EM-Eröffnungsspiel, das die deutsche Elf in München gegen Schottland austrägt. An insgesamt 15 Tagen werden bis 14. Juli Spiele übertragen, die Fanmeile ist dann vom Nachmittag bis Mitternacht geöffnet.

Dann soll es „kleinere Änderungen“ für einige Stunden auf der U6, U7 und U9 geben – teils auch im Feierabendverkehr. Der Takt soll dann um eine Minute verlängert werden, bei der U6 und U9 von vier auf fünf Minuten, auf der gesamten U7 an den Wochenenden von fünf auf sechs Minuten. An vier Samstagen fährt die U4 nur alle 20 statt zehn Minuten – aber mit mehr Waggons.