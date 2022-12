Zukunft des Semestertickets Berliner Studierende fordern 9-Euro-Fahrschein

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) fordert für alle Studierenden ein Nahverkehrsticket für neun Euro. Das Berliner Sozialticket für Studierende anzubieten, die Berlin-Pass-berechtigt sind, geht der Studierendenvertretung nicht weit genug. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erklärt, dies zu erwägen.

„Wir wollen die Öffnung des 9-Euro-Sozialtickets für alle Studierenden in Berlin“, sagte Asta-Vorsitzender Miguel Góngora dem Tagesspiegel. Damit würde das Semesterticket in einem angemessenen Verhältnis zu einem Fahrschein für 29 oder 49 Euro für den Rest der Bevölkerung stehen, so Góngora.

Gespräche zwischen den Asten, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sowie der Verkehrsverwaltung zur Zukunft des Semestertickets ab April haben bislang zu keiner Einigung geführt. Bisher kostet das ABC-Ticket plus Fahrradmitnahme für Studierende knapp 32 Euro im Monat.

„Die breite Öffnung des 9-Euro-Tickets wäre nicht nur eine enorme finanzielle Erleichterung für alle Studierenden, sondern auch eine administrative Entlastung der Asten“, erklärt der Studierendenvertreter der HWR. Diese müssten dann nicht mehr die Anträge auf Befreiung vom Semesterticket bearbeiten, die in jedem Semester mit unterbesetzten Büros zu einem hohen Arbeitsstau führen.

Der wissenschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Tobias Schulze, hatte sich bereits im November für die Ausweitung des Sozialtickets auf alle Studierenden ausgesprochen. Nach Tagesspiegel-Informationen wird der Vorschlag auch innerhalb der SPD diskutiert, deren Landesvorstand am Montag abschließend über eine Lösung für das Semesterticket beraten will.

