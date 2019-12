Fahrplanwechsel ist eines dieser Wörter, in denen ein vages Versprechen mitschwingt, ähnlich wie in „Günstigerprüfung“ oder „Frühlingsanfang“. Tatsächlich steigen meist die Preise und die seit jeher zu kurze ÖPNV-Bettdecke wird ein bisschen zurechtgezuppelt, damit nicht immer dieselben frieren.

Manchmal werden auch „Umsteigebeziehungen“ (auch so ein verheißungsvolles Wort) verbessert oder, wie beim Fahrplanwechsel an diesem Montag, S-Bahnen durch Durchfahren unter Zurücklassung von Fahrgästen an wenig frequentierten Stationen beschleunigt wie die S 3. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der „Belastungsstopfgang“ an der östlichen Stadtbahntrasse am vergangenen Wochenende fristgemäß erledigt werden konnte. Uff!

Die BVG beschleunigt beim Fahrplanwechsel mangels neuer Busspuren zwar keine Busse, aber immerhin die Namen zweier Tramhaltestellen: „Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg“ heißt jetzt nur noch „Hohenschönhauser Straße“, und aus „Berliner Allee/Indira-Ghandi-Straße“ wird „Weißer See“.

Nicht beschleunigt, aber namenstechnisch neu aufgestellt wird die Haltestelle „Buschallee/Hansastraße“. Sie heißt künftig „Hansastraße/Buschallee“. Gilt der neue Name für beide Fahrtrichtungen? Und wird er die Stammkundschaft verwirren, die ihren Aussteigehalt längst intuitiv an der Abfolge der Kurven und der Melodie der nur noch unterbewusst wahrgenommenen Ansage erkennt?

Sollte sich das neue Branding bewähren, könnte es auch anderen Stationen zu neuer Attraktivität verhelfen: Kaiser-Jakob-Platz. Platz, Kaiser Jakob! Und wenn Hirschgarten erst Gartenhirsch heißt, wird es dort vielleicht so voll, dass die Express-S 3 es sich gar nicht mehr leisten kann, dort einfach durchzufahren.