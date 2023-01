Wegen brennendem Adventskranz Feuerwehr rückt bei Christine Lambrecht in Berlin-Friedrichshain an

In der Berliner Wohnung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es am Sonntag gebrannt. Das berichtet die B.Z. Aus Feuerwehrkreisen wurden der Bericht bestätigt. Zeugen sollen am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung aus der Privatwohnung in Friedrichshain bemerkt und die Feuerwehr gerufen haben.

Doch die Hilfe der alarmierten Einsatzkräfte war nicht nötig. Dem Bericht zufolge soll die Ministerin das Feuer selbst gelöscht haben. Ein Adventskranz soll zuvor Flammen gefangen haben. Die Feuerwehrleute öffneten bei der Ankunft lediglich die Fenster im Hausflur, damit sich der Qualm verziehen konnte. Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Die SPD-Politikerin gab ihren Rückzug vom Amt am Montag in einer schriftlichen Erklärung bekannt. Sie habe Bundeskanzler Olaf Scholz um die Entlassung aus dem Amt gebeten, heißt es darin. Seit Freitagabend kursierten Medienberichte, dass Lambrecht abtreten wolle. (Tsp / mit reuters)

