Der verurteilte Mörder von Fritz von Weizsäcker ist tot. Die Berliner Gesundheitsverwaltung bestätigte am Freitagmorgen einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Laut Verwaltung wurde Gregor S. am 18. April von Pflegepersonal tot in seinem Bett in der Psychiatrie aufgefunden. Die Todesursache ist demnach derzeit nicht bekannt.

S. war im Juli 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren wegen Mordes an dem Sohn des früheren Bundespräsidenten und versuchten Mordes an einem Polizisten verurteilt worden. Zudem wurde die Unterbringung des damals 57-Jährigen ein einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte das Mordurteil im Januar 2021.

Vor seiner Verurteilung war. S. in der Psychiatrie des Maßregelvollzugs in einen Hungerstreik getreten, um so seine Verlegung ins Gefängnis zu erzwingen. (Tsp)