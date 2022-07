In Berlin-Spandau sind am Sonnabend in einer Gartenlaube die Leichen zweier Männer gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Sprecher sagte.

Polizei und Feuerwehr lösten einen Großeinsatz aus, auch ein Spezialeinsatzkommando rückte aus. Die Polizei war um kurz nach 11 Uhr von einem Nachbarn alarmiert worden, weil er einen Schuss gehört habe.

Das Gebäude befinde sich in einer Laubensiedlung nahe der Freybrücke in Spandau, wo die Heerstraße über die Havel führt.

Die beiden toten Männer waren 38 und 79 Jahre alt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Jüngeren um das Opfer einer Gewalteinwirkung handelt, wie der Sprecher sagte. Der andere Mann gelte derzeit als Tatverdächtiger.

Er sei mutmaßlich aufgrund eines von ihm gelegten Brandes verstorben. Das in dem Haus ausgebrochene Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Leiche eines 57-Jährigen in Friedrichshain gefunden

Der Leichenfund in Spandau war nicht der einzige des Sonnabends. In der Nacht hatte die Polizei bereits in Friedrichshain den leblosen Körper eines 57-Jährigen entdeckt.

Wie sie am Sonnabend mitteilte, war zuvor ein 37-Jähriger beim Polizeiabschnitt 26 in Charlottenburg erschienen. Dort erklärte er, dass vor zwei Wochen einen Mann in einer Wohnung in der Singerstraße getötet habe.

Die Polizei schickte Beamte zu der Wohnung. Sie entdeckten dort dann den Angaben zufolge gegen 3 Uhr am Morgen den toten 57-jährigen Mieter. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde festgenommen, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.