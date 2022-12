Zwei Menschen schwer verletzt Auto schneidet Berliner Linienbus – Bus fährt gegen Straßenlaterne

Drei Menschen sind am Donnerstag in Neukölln verletzt worden, als ein BVG-Bus gegen eine Straßenlaterne fuhr. Zwei der drei wurden schwer verletzt: Der 35 Jahre alte Busfahrer und eine 90-jährige Frau, die sich im Bus der Linie M 44 befunden hatte, kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Nachmittag sagte. Beide hatten Verletzungen am Oberkörper erlitten. Die 90-Jährige brach sich bei dem Aufprall zudem das Bein. Eine 52 Jahre alte Frau, die ebenfalls im Bus saß, erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Knien. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Den Angaben der Polizei zufolge war der Bus gegen 9.50 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen des Buckower Damms in Richtung Britzer Damm unterwegs, als er von einem links neben ihm fahrenden Auto geschnitten wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus und stieß dabei gegen eine Straßenlaterne auf dem Gehweg. Das Auto, dem der Busfahrer auswich, fuhr weiter. Die Polizei ermittelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Straßenlaterne musste vom Strom abgekappt und umgelegt werden. Sie galt als umsturzgefährdet, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. 28 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Zur Startseite