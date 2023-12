Mitarbeiter mit Messer verletzt Zwei Insassen aus Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf geflohen

Zwei Insassen sind in der Nacht zu Sonntag aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Reinickendorf ausgebrochen. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass die Polizei in der Nacht auf dem Gelände in Wittenau im Einsatz war, um nach den beiden Männern zu suchen. Die Suche nach den geflohenen Insassen laufe weiterhin, hieß es am Sonntagvormittag.

Weitere Details nannte die Polizei nicht. Die Pressestelle der Berliner Gesundheitsverwaltung war für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden bei dem Ausbruch zwei Beschäftigte des Maßregelvollzugs verletzt. Einer erlitt demnach Stichverletzungen am Hals, der andere wurde mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Ausbrecher gelten den Angaben zufolge als gefährlich. Mindestens einer der beiden könnte mit einem Messer bewaffnet sein.

Beim Maßregelvollzug handelt es sich um ein gesichertes Krankenhaus, in dem psychisch kranke oder süchtige Straftäter untergebracht sind.

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Angehörige des Remmo-Clans versucht, einen Angehörigen aus dem Maßregelvollzug in Buch zu befreien. Der Versuch scheiterte jedoch. (Tsp, dpa)