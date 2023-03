Stellwerk und Signal ausgefallen Mehrere Berliner S-Bahn-Linien waren eingestellt

Große Störung bei der S-Bahn: Der nahezu zeitgleiche Ausfall eines Stellwerks und eines Signals hat am Dienstagmorgen seit 9 Uhr den Betrieb in weiten Teilen der Stadt zum Erliegen gebracht. In Lichtenberg ging am Morgen ein Stellwerk kaputt, am Grünauer Kreuz/Adlershof ein Signal. Nach Angaben einer Bahnsprecherin ereigneten sich die beiden Störungen unabhängig voneinander.

Mehrere Linien waren ganz oder teilweise eingestellt. Betroffen waren vor allem Ost-West-Strecken und der Südosten der Stadt. Gegen 11 Uhr teilte die S-Bahn über Twitter mit, dass die Störungen teilweise behoben sind. Eingestellt ist nun nur noch der Verkehr zwischen Hoppegarten und Strausberg Nord (S5). Eingestellt sind weiterhin noch die Linien S46 und die S85. Hier gibt es aber parallel fahrende Linien. Verspätungen und Ausfälle gibt es auch noch auf der Linie S9 zum Flughafen BER, sagte die Sprecherin.

Nach Angaben der S-Bahn waren anfangs diese Linien betroffen:

Linie S5 verkehrte nur Ostbahnhof <> Westkreuz

Linie S7 verkehrte nur Nöldnerplatz <> Potsdam Hbf.

Linie S75 verkehrte gar nicht

Linie S8 verkehrte nur Birkenwerder <> Schöneweide

Linie S45 verkehrte gar nicht

Linie S85 verkehrte gar nicht

Die S-Bahn verwies auf die BVG und Regionalbahnen.

Zur Startseite