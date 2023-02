Zwei Tage nach Verschwinden In Berlin gesuchte Zwölfjährige wieder aufgetaucht

Die von der Polizei öffentlich gesuchte Zwölfjährige ist wieder aufgetaucht. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Sonntag entsprechende Informationen des Twitter-Accounts „Blaulichtreport Berlin-City“. Das seit Freitag vermisste Mädchen sei durch eine Polizeistreife am Sonntagmittag unversehrt im Bereich des Ankunftszentrums Tegel angetroffen worden, wo Mitarbeiter sie erkannt hatten, sagte die Sprecherin. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei bislang nicht.

Die Polizei hatte am Sonnabend ein Foto des Mädchens veröffentlicht und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Die Zwölfjährige war laut Polizei im April vergangenen Jahres als Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin gekommen, sie verfüge nur über geringe Sprach- und Ortskenntnisse, hieß es.

Am Freitag hatte das Mädchen zusammen mit anderen Kindern das Gelände ihrer Schule verlassen. Die Kinder liefen in Richtung S-Bahnhof Waidmannslust. Dort trennte sich das Mädchen von seinen Begleitern. An dem Bahnhof wurde es zuletzt gesehen. (Tsp)

