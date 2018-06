Aus allen Himmelsrichtungen radelt am Sonntag wieder die traditionelle Fahrrad-Sternfahrt auf Berlin zu. Die ersten Fahrer werden sich schon am Vorabend in Stettin auf den weiten Weg machen, zehntausende weitere Radler werden an Treffpunkten im ganzen Stadtgebiet den Strom anschwellen lassen. Ziel ist der große Stern um die Siegessäule im Tiergarten, danach geht es für viele Fahrer weiter auf das Umweltfestival am Brandenburger Tor.

Quer durch die Stadt laufen die 18 Routen, dazu kommt noch eine kürzere Strecke durchs Zentrum für Familien mit kleinen Kindern (siehe Grafik). Gegen Mittag werden die vielen Gruppen in den Innenstadtbezirken erwartet, zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien werden gestoppt oder umgeleitet. Auch Fußgänger müssen sich auf Verzögerungen einstellen, wenn Straßen entlang der Routen für einige Zeit nicht überquert werden können.

Die Route der Sternfahrt. Foto: Tsp/Schmidt

Seit 1977 richtet sich die Demonstration auf zwei Rädern gegen für bessere Bedingungen des Radverkehrs und gegen eine Verkehrsplanung, in der das Auto stets Vorrang hatte. So ist ein Höhepunkt denn auch die Fahrt über die Stadtautobahn am Südring und über die Avus, die so einmal im Jahr zur abgasfreien Zone wird.

In diesem Jahr haben die Veranstalter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) die Forderung nach einer raschen Verabschiedung des Berliner Mobilitätsgesetzes zur zentralen Forderung erhoben. Das Regelwerk soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden, doch der Termin war nach einem inzwischen beigelegten Koalitionsstreit ins Wanken geraten.

Als erstes Bundesland bekäme Berlin damit ein Gesetz, das umweltfreundliche Verkehrsmittel fördert. Fußgängern und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs werden darin Verbesserungen versprochen, besonders aber den Radfahrern: Sie sollen endlich sicher durch die Stadt kommen, auch auf neu angelegten Schnellwegen in die City. Baulich vom Kraftverkehr getrennte Radstreifen sollen die Falschparkerei an Hauptverkehrsstraßen verhindern, möglicherweise auch durch Poller.

Mehr zum Thema Aktion in Berlin-Neukölln Mit Luftballons gegen Fahrradweg-Parker

Über die Zahl der teilnehmenden Radfahrer gibt es seit Jahren stark abweichende Angaben: Während der ADFC von der weltweit größten Fahrrad-Demonstration mit bis zu einer Viertelmillion Fahrern spricht, bewegten sich die Zahlen der Polizei ungefähr bei einem Zehntel dieses Werts. Der Tagesspiegel wollte es im vergangenen Jahr genau wissen: Redakteur Stefan Jacobs wartete am Sachsendamm mit einem mechanischen Zähler und rechnete die Teilnehmerzahl auf etwa 30.000 hoch.