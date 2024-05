Zwischen Party und linkem Schwurbelwahn Drei Lehren aus dem 1. Mai in Berlin

Das war er also – der 1. Mai in der Bundeshauptstadt. Schon 2023 war vom friedlichsten Tag der Arbeit in Berlin seit Jahren die Rede. Diesmal dürfte es noch friedlicher gewesen sein. Die Zahl der Festnahmen lag im unteren zweistelligen Bereich. Die Strategie der Polizei Berlin ging auf, sie war deeskalierend unterwegs – sie hielt sich zurück, schritt aber entschieden ein, wenn es nötig war.

Für Stadt war es ein Gewinn; weniger Krawall, weniger Gewalt. Die Strategie der Polizei ist aufgegangen. Schon jetzt lässt sich sagen: Der 1. Mai in Berlin ist nicht mehr der alte. Und das hat gute Gründe.

1 Die Gewerkschaften

Tag der Arbeit: Tausende demonstrierten bei der Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. © IMAGO/A. Friedrichs/IMAGO/Andreas Friedrichs

Mehr als 14.000 Menschen waren bei der Demonstration und der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vor dem Roten Rathaus. Die Gewerkschaften zeigten sich selbstbewusst.

In der Krise und im Wandel geht es um das konkrete Einstehen für Arbeitnehmerrechte. Um das Einstehen für Menschen, die arbeiten gehen, um ihre Familien durchzubringen, die aber angesichts von Krise und Teuerung im Alltag zu kämpfen haben. Um Menschen, die nach der Coronakrise merken, dass die Gesellschaft mehr braucht als eine Selbstvergewisserung durch die Arbeit.

Die Erfolge im Tarifkampf etwa bei der Bahn machen die Gewerkschaften selbstbewusst – die Vier-Tage-Woche scheint kein Hexenwerk mehr zu sein, der Wandel machbar. Die große Teilnehmerzahl war ein entschlossenes Zeichen – genau an jenem Tag, an dem die Arbeitgeber einen späteren Renteneintritt und mehr Arbeit forderten.

Gewiss lässt sich streiten über den richtigen Weg, um den Standort Deutschland zu retten. Die Gewerkschaft zeigten am 1. Mai klare Kante. Gut, dass am 1. Mai wieder eines im Mittelpunkt stand – der Tag der Arbeit.

2 Feiertag – Party on in Berlin

Die Sonne genießen, statt demonstrieren: Menschen sitzen am 1. Mai im Görlitzer Park. © dpa/Sebastian Gollnow

Die Parks waren brechend voll, es wurde getanzt, getrunken, geraucht und geliebt. Recht so. Der 1. Mai verpflichtet niemanden, sich politisch zu positionieren zu müssen. Jede und jeder kann an diesem Tag auch einfach feiern.

Den Stress des Alltags vergessen, mit Familie und Freunden unterwegs sein, die Sonne genießen, sich dem Genuss ergeben – Friede, Freude, Eierkuchen. Der alte Slogan der Loveparade ergibt heute mehr Sinn denn je. Die Last dieser schweren Zeiten auszublenden, das Leben zu lieben und friedlich beieinander zu sein – auch das ist eine politische Botschaft.

Sicherlich ließe sich klagen über die Massen, über den Hedonismus, die Hingabe an den Moment. Aber vielleicht ist es auch nur das: Die Freude am Leben, während in der Welt Kriege toben, alte Gewissheiten in sich zusammenbrechen.

Mag sein, dass es ein tumbes Ausblenden des Leids dieser Welt ist. All die Last kann aber niemand mit sich herumtragen. Insofern war das Feiern auch ein Zeichen: Hey wir leben noch! Berlin feiert weiter, immer weiter.

3 Revolutionäre Demo am Ende

Die traditionelle 18-Uhr-Demo stand im Zeichen des Nahost-Konflikts. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Mit den Zahlen der Polizei ist klar: Die Gewerkschaften bringen mehr Menschen auf die Straße als radikale und vermeintliche Linke. Mehr als 14.000 waren es beim DGB, nicht mal 12.000 bei der „Revolutionären 1. Mai Demo“.

Der Niedergang des abendlichen Aufzugs zeichnet sich seit Jahren ab. Diesmal gab es nicht mal einen sogenannten „schwarzen Block“ der gewaltbereiten Linksautonomen. Kampf um Arbeitnehmerrechte, gegen Krise, Armut und Inflation, das Kapital – nur der internationalistische Block erinnerte ein bisschen an frühere Tage.

Stattdessen dominierte bei der Demo ein Geschwurbel, das wenig mit der Idee der Arbeiter, der Niedriglöhner in der Dienstleistungsbranche, mit dem Kampf der Masse gegen das Kapital zu tun hatte, um im Linken-Sprech zu bleiben.

Stattdessen ging es eigentlich nur um ein Thema: Palästina gut, Israel böse. Gegen Israel wurde gepöbelt, das Massaker der islamistischen Hamas an Juden am 7. Oktober spielte keine Rolle.

Stattdessen gab es intellektuelles Hackepeter aus queer-feministischem Kampf, antikapitalistischem Geschreie und antikolonialem Israelhass – und alles natürlich im sogenannten intersektionalen Bewusstsein. Diese Weltfremdheit geht so weit, dass sich jene nicht einmal fragen, wie die Hamas sie behandeln würde.

Sogar die DGB-Demo versuchten derlei Schwurbler zu unterwandern. Einfach mal in die Produktion, möchte man ihren zurufen. Einmal Kontakt mit Menschen, die ganz andere Alltagsprobleme zu meistern haben. Einmal Arbeiterklasse erleben.

Aber das Schöne an der Demokratie ist: Auch diese Leute dürfen ihre Meinung, so abstrus sie auch sei, auf die Straße tragen – bis zu gewissen Grenzen. Und vielleicht blieb es auch deshalb friedlich. Die linke Demo hat einmal ihren Irrsinn öffentlich auf die Straße kippen können – und damit ist es auch gut. So wie sie an diesem 1. Mai war, nimmt sie ohnehin keiner ernst.