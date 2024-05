Zwischen Staatsdeligitimierer und Psycho-Querulant Der Steckbrief zum Berliner Giffey-Angreifer

Am Mittwochvormittag griffen die Ermittler zu. Bereits am Abend zuvor wussten sie, wer der Mann ist, der am Dienstagnachmittag Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in einer Bibliothek angegriffen hat.

Der Steckbrief des 74 Jahre alten Verdächtigen aus Neukölln offenbart das Leben eines Verdächtigen mit psychischen Problemen und einem Hang, der in vielen Amtsstuben bekannt ist. In die Reihe von Angriffen auf Politiker und politisch Engagierte in den vergangenen Tagen passt dieser Fall kaum.

Giffey war am Dienstag auf Besuch in der Stadtteilbibliothek in Alt-Rudow, in ihrem Neuköllner Wahlkreis. Als Bildungsstadträtin und später als Bezirksbürgermeisterin bis 2018 hatte sich sie für den Neubau eingesetzt.

„Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Frau Giffey gegen 16.15 Uhr unvermittelt von einem Mann in einer Bibliothek in der Straße Alt-Rudow von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen“, notierte die Polizei in einer in der Nacht verbreiteten Erklärung. Giffey ließ sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln.

Bislang gehen die Ermittler bei dem Aufeinandertreffen der Senatorin und des Mannes von einer zufälligen Begegnung aus. Denn Giffeys Besuchstermin in der Bibliothek war zuvor nicht öffentlich kommuniziert worden. Und erst im Nachhinein zeigt sich, was Giffey in einer Passage ihrer Erklärung zu dem Angriff eigentlich meinte.

Angriff auf Franziska Giffey: Die Gertrud-Haß-Bibliothek in Alt-Rudow am Tag nach dem Attentat. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Vor Journalisten sagte sie am Mittwochmittag: „Ich kann Ihnen sagen: Mich besorgt auch das Bibliothekspersonal, das ja nicht nur gestern da war, sondern auch weiter da sein wird und das auch mit solchen Situationen umgehen muss.“

Giffey-Angreifer war in Bibliothek bereits bekannt

Nach Tagesspiegel-Informationen kamen die Ermittler dem Mann schnell auf die Spur, weil das Personal in der Bibliothek den Angreifer wieder erkannt hat. Dort soll bereits mehrfach negativ aufgefallen sein, als Störenfried, aber auch durch unangemessene Beschwerdeschreiben. In anderen Bibliotheken sollen ihm bereits Hausverbote erteilt worden sein, wie es aus Ermittlerkreisen heißt.

Bei den Behörden ist er als sogenannter Vielschreiber bekannt, ein Mensch, der ellenlange Beschwerdebriefe und E-Mails verfasst, jemand, der in den Amtsstuben auch als Querulant bezeichnet wird.

Unter den Empfängern soll auch der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), der bis 2014 im Amt war, gewesen sein. Aber auch Giffey selbst soll laut Ermittlern den Vielschreiber aus ihrer Zeit im Bezirksamt gekannt haben.

Schuldunfähig, mehrere Verfahren eingestellt – nun schlug er zu

Auch bei der Polizei war der Mann bekannt. Dort wird noch vorsichtig formuliert, dass der 74-Jährige aufgrund der bisherigen Erkenntnisse dem Spektrum der Staatsdelegitimier zugeordnet werden könnte. Denn zugleich wissen die Behörden, dass der Mann psychische Probleme hat.

So wird der 74-Jährige seit dem Jahr 2022 vom sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirksamts Neukölln, der selbst in die Schlagzeilen geriet, behördlich betreut. Auch bei der Staatsanwaltschaft liefen schon Verfahren gegen ihn, meist ging es um Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Ermittlungen wurden wegen vermuteter Schuldunfähigkeit eingestellt.

In der entscheidenden Passage im Strafgesetzbuch heißt es dazu: „Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.“

Jedenfalls reichten die dem Mann bisher vorgeworfenen Taten nicht aus, ihn in die Psychiatrie einzuweisen. Der Angriff auf Giffey aber könnte das nun ändern. Die Staatsanwaltschaft will einen Unterbringungsbefehl bei Gericht beantragen – weil „Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung beim Beschuldigten vorliegen“.