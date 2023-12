Berliner Landeskriminalamt eingeschaltet Antisemitische Schmiererei an der John-F.-Kennedy-Schule

An der Zehlendorfer John-F-Kennedy-Schule sind am Wochenende nach Informationen des Tagesspiegels angeblich antisemitische Schmierereien entdeckt worden. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Senatsverwaltung für Bildung bestätigte am Montag lediglich, dass „sowohl die Polizei als auch das Landeskriminalamt und der Staatsschutz eingeschaltet wurden“. Die Schulöffentlichkeit sei informiert worden.

Alle weiteren Fragen blieben mit Rücksicht auf die „laufenden Ermittlungen“ unbeantwortet. Das gilt für den genauen Ort und Inhalt der Schmiererei sowie für die Frage, ob Schulfremde verdächtigt werden, oder eher jemand aus der Schule.

Ehemalige Alliiertenschule Die 1960 eröffnete John-F.-Kennedy-Schule ist eine deutsch-amerikanische Schule, die ursprünglich als Alliiertenschule gegründet wurde und bis heute einen besonderen Status hat.

Zu den Besonderheiten gehört, dass es ein Erziehungsdirektorium und je einen deutschen und US-Schulleiter jeweils für die Grund- und Oberschule gibt. Allerdings sind infolge von rechtlichen Auseinandersetzungen seit Jahren nie alle vier Positionen gleichzeitig besetzt gewesen.

An der Schule lernen über 1500 Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 12. Sie bietet deutsche und US-Schulabschlüsse und ist durchgängig bilingual.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es an mehreren Schulen zu antisemitischen Schmierereien gekommen, meist bleib es aber bei Palästina-Flaggen oder Pro-Palästina-Aufklebern. Zufällig bekannt wurde dem Tagesspiegel auch ein Aufruf zu einem Pro-Palästina-Flashmob an der B. Traven-Schule in Spandau. Die Bildungsverwaltung verweigerte von Anfang an Auskünfte über derartige Vorfälle.

Kaum Auskünfte zu Gewaltvorfällen

Nahezu unbeantwortet blieb auch eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Sven Rissmann. Er hatte im November von der Innenverwaltung wissen, wie oft es im Nachgang des Angriffs der Hamas zu Bomben- oder Gewaltdrohungen an Berliner Schulen kam. Die Antwort lautete, dass diese Daten „im automatisierten Verfahren nicht recherchierbar sind“.

In Berlin gibt es etwa ein halbes Dutzend jüdische Schulen. © picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Etwas ergiebiger war die Antwort auf Rissmanns Frage, wie viele Kinder jüdischen Glaubens seit dem Hamas-Angriff den Schulunterricht „nicht mehr gänzlich regulär“ besucht haben, da ihre Erziehungsberechtigten oder der Lehrkörper „Sorgen um die körperliche und/oder psychische Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen hatten“.

Zwar schreibt die Innenverwaltung, dass die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern „ohne Erfassung einer möglichen Religionszugehörigkeit“ passiere. Es lasse sich aber „zusammenfassend sagen“, dass in den ersten Tagen nach dem Angriff der Hamas auf Israel etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler jüdischen Glaubens, am 13. Oktober teilweise bis zu 80 Prozent den Unterricht nur unregelmäßig besuchten. Diese Angaben beziehen sich offenbar auf die jüdischen Schulen. (mit dpa)