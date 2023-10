Berliner Solidarität mit Israel „Spandau, Berlin, Germany stand by our Israeli friends“

Vor dem Rathaus von Berlin-Spandau weht jetzt die Flagge Israels. Anlass sind die Terroranschläge, denen in Israel bis heute mehr als 800 Tote und unzählige Verletzte und 150 Entführte zum Opfer gefallen sind. Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, CDU, war schnell in Gedanken in Spandaus Partnerstadt Aschdod, die nur 25 Kilometer vom Gazastreifen entfernt liegt. Im Frühjahr will vielleicht nach Israel reisen, letztens sprach er darüber im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Solidarität ist wichtiger denn je.