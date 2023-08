Berliner Turmfalken stoppten Sanierung Jetzt geht’s weiter am Rathausturm

80 Meter hoch, tolle Aussicht, Wahrzeichen im Berliner Westen – und ziemlich kaputt: der Rathausturm von Spandau. Die Sanierungsarbeiten waren im Frühjahr wegen akuter Vögelei unterbrochen worden („streng geschützte Brutzeit der Turmfalken“) – stand bekanntlich hier im Spandau-Newsletter. Jetzt geht’s weiter.

„Der Aufbau des neuen Arbeitsgerüstes musste wegen der Brutzeit des Turmfalken gestoppt werden und wird wahrscheinlich zu Anfang August 2023, nach der Freigabe der Ornithologin und des Naturschutzamtes, wiederaufgenommen“, erinnerte jetzt Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, den CDU-Politiker Georg Dege, der sich im Rathaus erkundigt hat. Oben sehen Sie ein Foto vom Rathaus mit eingerüsteter Turmspitze.

Und was ist mit den Turmführungen?, wollte Dege mit Blick in die Zukunft wissen. Schließlich haben in der Vergangenheit immer wieder Bürgermeister und Stadträte sich den Zentralschlüssel für den Turm besorgt und sind mit Bürgern die Stufen hochgelaufen – der Fahrstuhl liegt ja seit dem Krieg zerstört am Boden.

Der Fahrstuhl liegt am Boden -seit 1945. © André Görke

Als der Spandau-Newsletter mit Ex-Bezirkschefs Helmut Kleebank, SPD, mal den Turm hochkletterte, schleppte der sogar eine Mikrofonanlage nach oben! Hier meine Fotos.

Die Turmführungen sind etwas Besonderes, aber systematisch werde das Rathaus so etwas nicht organisieren: „Es ist nicht geplant, Führungen für den Rathausturm anzubieten“, sagte Brückner.

Der bröckelnde Turm soll nach Abschluss der Sanierung auch wieder eine Fahne, pardon!, Flagge erhalten. Das hatte Brückner ebenfalls hier im Spandau-Newsletter angekündigt.

