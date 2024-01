Berlins unvergessene Gotteshäuser Die vielen abgerissenen Kirchen von Spandau

Die Zufluchtskirche in Berlin-Spandau ist abgerissen und wird mit einem Gottesdienst am Bauzaun verabschiedet: hier das Abschiedsfest und hier die neuen Pläne im Tagesspiegel. Der nächste Kirchenabriss naht bereits - in Staaken an der Zuversichtskirche. Solche Ereignisse sind für manche Menschen und vor allem für die Gemeinde schmerzvoll, kamen aber schon häufiger vor in Spandau (256.000 Einwohner). Hier eine kleine Liste, die der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels erstellt hat.