„Blind Date“ zwischen Bücherregalen „Wir machen als eine von nur zehn Buchhandlungen bundesweit mit“

So viele kleine, kiezige, echte Buchhandlungen gibt es nicht in Berlin-Spandau, oder? Fix nachgezählt: In Siemensstadt existiert ein Laden, in der Altstadt vor St. Nikolai, im Johannesstift … und natürlich in Kladow, ein echter Klassiker übrigens: Die Buchhandlung am Dorfplatz im Berliner 16.500-Leute-Ortsteil ist eine feste Institution im Dorfkern. Schon seit 1985 wird dort gestöbert.

Jetzt lädt der Laden um Antonia Rhau und Andreas Kuhnow zu einem speziellen Kulturabend, über den der neue Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat.

„Wir nehmen im Rahmen des Deutschen Buchpreises an den Blind-Date-Lesungen teil. Wir sind eine von zehn Buchhandlungen bundesweit, die in diesem Rahmen eine Lesung durchführen dürfen. Wir sind nun ganz gespannt, wer da kommen mag“, schreiben die beiden an den Spandau-Newsletter.

Neugierig? Am 16. September, 13 Uhr, geht’s im Pavillon vor der Buchhandlung Kladow los (Kladower Damm 386, direkt am Dorfplatz mit all den BVG-Haltestellen). „Erst mit einer Vorstellungsrunde der zum Deutschen Buchpreis nominierten Bücher, einem Gewinnspiel und dann voller Vorfreude kommt um 15 Uhr der Lesende …“

Der Eintritt ist frei. Die Buchhandlung Kladow freut sich über Anmeldungen und Spenden. Tipps und Service im Netz: www.buchhandlung-kladow.de.

Lesen Sie mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter. Den gibt es einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen in der Übersicht.

„ Gewalt an Spandauer Schulen“ : Polizei veröffentlicht Einsatzahlen von Hakenfelde bis Kladow - und drei Schulleiter sagen im Newsletter, was die wahren Einsatzgründe waren

: Polizei veröffentlicht Einsatzahlen von Hakenfelde bis Kladow - und drei Schulleiter sagen im Newsletter, was die wahren Einsatzgründe waren Rainer W. During ist tot : Spandaus langjähriger Stadtrat Gerhard Hanke erinnert sich im Newsletter an unseren Kollegen

: Spandaus langjähriger Stadtrat Gerhard Hanke erinnert sich im Newsletter an unseren Kollegen Ärger in Siemensstadt , Pläne für Kladow, Ideen in Haselhorst: Stadtrat im Newsletter-Interview über Spandaus Seniorinnen und Senioren

, Pläne für Kladow, Ideen in Haselhorst: Stadtrat im Newsletter-Interview über Spandaus Es geht los auf der 80-Mio-Baustelle: Sprengstoffexperten suchen Fliegerbomben im Südhafen - Newsletter nennt die ersten Details aus den Papieren

- Newsletter nennt die ersten Details aus den Papieren 800-Mio-Haushalt : Wer jubelt und wer nicht jubelt

: Wer jubelt und wer nicht jubelt Kein Applaus vom Newsletter: Spandau ist jetzt einziger Bezirk ohne Livestream

In Erinnerung an Ruderer und Lehrer Holger Niepmann: 100 Jahre altes Bootshaus bekommt neuen Namen

bekommt neuen Namen Züge stoßen zusammen: THW übt am Güterbahnhof Johannesstift und nennt Details im Newsletter

Johannesstift und nennt Details im Newsletter Viele Schulnews : Traven-Schule, Goltzstraße, HBO, MBO...

: Traven-Schule, Goltzstraße, HBO, MBO... Viele Kulturtipps im Newsletter: Klassische Musik im Schafstall, Blind Date am Kladower Dorfplatz, Tango-Gottesdienst in der Kirche...

am Kladower Dorfplatz, Tango-Gottesdienst in der Kirche... Viele Termine im Newsletter: Demokratiefest erstmals im Hof der Altstadt-Bücherei, Waldfest am Havelstrand, Mieterschutz in Staaken...

Viele Sport-News im Newsletter: 120 Jahre Blau-Weiss Spandau , Sportfest in Kladow, TeBe im Pokal bei Spaki...

, Sportfest in Kladow, TeBe im Pokal bei Spaki... Worüber Sie sich so alles ärgern: wieder viele Leserbriefe an den Spandau-Newsletter

Das alles und noch viel mehr immer dienstags nur im Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.