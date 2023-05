Die Angst vorm nächsten Schuljahr Lehrermangel in Berlin noch größer als prognostiziert

Das Berliner Lehrkräftedefizit steigt dramatisch. Dies machte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag im Senat deutlich. Demnach fehlen nicht nur knapp 1000 Kräfte wie im Vorjahr, sondern sogar fast 1500. Die Senatorin begründete diese Entwicklung mit der nochmals erhöhten Zahl an Pensionierungen.

Die Steigerung überrascht auch deshalb, weil die Bildungsverwaltung bisher immer angegeben hatte, dass sich das Defizit etwa im selben Rahmen wie 2022 bewegen werde. Angesichts dieser Entwicklung bekräftigte die Christdemokratin, dass es bei der Bekämpfung des Mangels „keine Denkverbote“ geben dürfe.

Bei der Bekämpfung des Lehrkräftemangels darf es keine Denkverbote geben. Katharina Günther-Wünsch, CDU-Bildungssenatorin

Als Instrumente zur Linderung nannte sie abermals den Einsatz von Lehrkräften mit nur einem Fach. Damit würde das jahrelange berufsbegleitende Studium von Quereinsteigern entfallen, die nur ein Schulfach vorweisen können und deshalb nachstudieren müssen. Es sollen auch die Hürden bei der Einstellung ausländischer Pädagoginnen und Pädagogen gesenkt werden.

Um Schulen bei der Abdeckung des Unterrichts zu helfen, will Günther-Wünsch den Einsatz von Vertretungsgeldern entbürokratisieren. Ein weiterer, aber zeitintensiver Hebel ist die Verbesserung des Lehramtsstudiums. Zudem will Günther-Wünsch, wie angekündigt, die Abordnungen ausgebildeteter Lehrkräfte – etwa für Beratungs- und Verwaltungsaufgaben in der Verwaltung – kritisch durchforsten.

Die vor drei Wochen neu ins Amt gekommene Senatorin hatte bereits als Parlamentarierin nach dem Umfang der Abordnungen gefragt, aber von ihrer SPD-Vorgängerin zum Teil wenig aussagekräftige Angaben bekommen. Daher habe sie jetzt von ihrer Behörde „eine Aufschlüsselung“ erbeten. Wie der Tagesspiegel berichtete, gibt es sogar mindestens einen Fall, in dem eine Lehrkraft Yogakurse für Schulpersonal erteilt.