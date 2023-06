Doku über Lewandowski Der große Unbekannte?

Wenn es Robert Lewandowski nicht gäbe, müsste man ihn für so eine Streaming-Produktion erfinden. Motto: Ein Mann will nach oben. Die Doku „Lewandowski – The Unknown“ (Amazon Prime Video, ab 15.06.), so kündigt es der Streamer an, dokumentiert die faszinierende Reise vom Bolzplatz der kleinen polnischen Stadt Leszno bis in die größten Fußballarenen der Welt und zeigt, wie Lewandowski tägliche Herausforderungen annimmt, zu seinen Schwächen steht und ständig bemüht ist, sich selbst zu verbessern.

Noch ‘ne Fußballer-Doku? Für wen? Reicht nicht die frische Ware der vergangenen Tage und Wochen (Bundesliga, Relegation, Champions League, Nationalmannschaft)? Nicht unbedingt. Der unkommentierte 90-Minuten-Mix aus privatem Videoalbum, schönsten Lewi-Toren und Erfolgen, Kommentaren des Spielers sowie Statements der üblichen Verdächtigen (Klopp, Hummels, Flick, Rummenigge, Thierry Henry, Barca-Trainer Xavi etc.) zeichnet das durchaus kritische Bild eines empfindsamen, bodenstämmigen, jedenfalls nicht durchgehend egoistischen Fußballstars, als dieser Lewi manchmal bei Kollegen und Beobachtern durchgeht.

Ich wollte immer aus der Durchschnittlichkeit ausbrechen. Robert Lewandowski, Fußballstar

Besonders aufschlussreich die Passagen mit Frau Anna, die erstaunlich direkt ins Innenleben schauen lässt, was die Frage erlaubt, ob sich da vor lauter Ehrgeiz und Emporkommenwollen mitunter nicht doch zu viel Druck aufbaut in so einem Fußballstarleben. Hier wollte jemand zeigen, dass ein achtjähriger, schmächtiger „Bobbek“, bei Partyzant Leszno startend, Weltkarriere machen kann. Weltkarriere macht, mit 34 und bei Barca unter Vertrag ist es ja noch nicht vorbei.

Keine Sorge also, Lewandowski scheint diesen Druck auszuhalten und wird sich über die Doku freuen, die die eine oder andere Überraschung (Träne) präsentiert. Interessantes Streamingfutter nicht nur für diejenigen, denen die Zeit bis zum nächsten frischen Fußball zu lang wird (am Freitagabend gibt’s ja auch schon wieder Länderspiel im Ersten: Polen gegen Deutschland).

Wer mit dem unbekannten Lewandowski durch ist, kann sich auf „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ freuen, womit Prime Video Reporter Béla Réthy als Erzähler re-aktiviert. Und einer darf bei all dem Fußballgestreame auch nicht fehlen: AppleTV+ will Lionel Messi mit einem Doku-Vierteiler ehren.