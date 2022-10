Drei Last-Minute-Tipps für Dienstag Lyrikerinnen-Hommage, isländischer Postpunk und kurdische Weltmusik

Zu den Vorzügen des Großstadtlebens zählt bekanntlich, dass Kultur aus allen Ecken der Welt genossen werden kann. Das zeigt auch das Programm an diesem Dienstag: Die Hommage an die österreichische Literatin Elfriede Gerstl verspricht hohes kulturelles Niveau und das bei freiem Eintritt, wenige Meter entfernt könnten Sie aber auch der kurdischen Sängerin Aynur Dogan lauschen, oder, wiederum nur einen Katzensprung von dort, träumerischen Post-Punk aus Island live erleben. Das Beste aus der ganzen Welt, also, und das ohne den S-Bahnring zu verlassen.

