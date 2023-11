Erfolg vor Gericht Stadträtin sieht Planungen für Fahrradstraße bestätigt

Bei der Realisierung des Vorhabens, die Handjerystraße zur Fahrradstraße auszubauen, hat Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) in der vergangenen Woche vor Gericht einen Erfolg erzielt. Das Verwaltungsgericht habe am Mittwoch zwei Eilanträge, die sich gegen die Einrichtung der Fahrradstraße richteten, zurückgewiesen, teilte Ellenbeck in ihrer Antwort auf eine mündliche Anfrage der SPD-Bezirksverordneten Annette Hertlein mit.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Verwaltungsgericht habe die Rechtmäßigkeit der Einrichtung der Fahrradstraße insofern bestätigt. Laut Ellenbeck sollen die Arbeiten in der Handjerystraße bis zum Dezember abgeschlossen sein. Sie hatten sich aufgrund der Witterung verzögert. Sie sollten ursprünglich zum Schulbeginn nach den Herbstferien beendet sein. Die Pläne für eine Fahrradstraße reichen bis in das Jahr 2015 zurück.

Nach jahrelanger Planung wird jetzt auch die Grunewaldstraße in Schöneberg Radwege erhalten. Radinitiativen kritisieren allerdings, dass Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) die bereits genehmigten und angeordneten Planungen verändert hat.

Sie befürchten, dass diese sich zulasten der Sicherheit der Radfahrer auswirken, weil Parkplätze erhalten werden sollten. Wie berichtet, werden die Wege an einigen Stellen weniger breit gebaut, zudem wird streckenweise auf Schutz durch Poller verzichtet. Laut der Senatsverkehrsverwaltung sollen die Änderungen dem Lieferverkehr zugutekommen.

Deswegen ruft der ADFC am Freitag, 24. November, unter dem Motto „Grunewaldstraße: Was nützen Radwege, die nur ein bisschen schützen?“ einer Raddemo auf. Startpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus Schöneberg.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg:

Auf 280.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Nach dem Kennedy-Attentat vor 60 Jahren: In weniger als drei Tagen wurde der Platz vor dem Schöneberger Rathaus umbenannt

Ein Chronist West-Berlins: Der Fotograf Jürgen Henschel und seine Bilder

Die Stunde der Einwohner: Drei Anträge in der BVV behandelt

Forderung beschlossen: Ein S-Bahnhof für die Oberlandstraße

Gegen Abstriche bei Radwegen: Aufruf zur Demonstration

Fahrradstraße: Bezirk gewinnt zwei Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

Signa-Krise: Gespräche über Tempelhofer Warenhaus

Bunt und vielfältig: Ein Monat Crosskultur

Lesung mit Konzert: Die Geschichte eines Hauses und seiner jüdischen Bewohner

Leider nicht erreichbar: Bauzaun um das Toilettenhäuschen mitten auf der Bahnhofstraße

… das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke