Erfolgreich als Filmchefin und Produzentin Cooky Ziesche verlässt den RBB

Ein Verlust für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) kündigt sich an. Filmchefin Cooky Ziesche wird den öffentlich-rechtlichen Sender Ende 2024 verlassen.. Sie tue dies auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen, sie werde danach wohl auch frei arbeiten, teilte der RBB auf Tagesspiegel-Anfrage mit. „Die Entscheidung fiel vor der Causa Schlesinger, Frau Ziesche hat ihr Team und den Sender vor einigen Wochen informiert.“ Der RBB bedauere den Schritt sehr, „wir werden die Arbeit von Cooky Ziesche würdigen, wenn der Wechsel näher rückt“.

Redakteurin und Produzentin

Cooky Ziesche, geboren 1960 in Potsdam, studierte Filmwissenschaften und Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam. Ab 1986 arbeitete sie als Dramaturgin beim Deutschen Fernsehfunk, später war sie dort als Redakteurin tätig. Ebenfalls als Redakteurin und als Produzentin war sie anschließend beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und dann beim RBB tätig. Seit 2013 leitet sie die Filmredaktion des Senders für Berlin und Brandenburg, in ihrer Verantwortung liegen auch die Krimireihen „Polizeirtuf 110“ und „Tatort“..

Seit 2003 arbeitet Ziesche auch als freie Produzentin. In dieser Funktion produzierte sie unter anderem die Tragikomödie „Du bist nicht alleine“ unter der Regie von Bernd Böhlich, „Mondkalb“ (Regie: Sylke Enders) sowie mehrere Filme, die Andreas Dresen inszeniert hat. Für ihr Drehbuch von „Halt auf freier Strecke“, geschrieben gemeinsam mit Dresen, wurde sie für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Zuletzt verantwortete Cooky Ziesche die RBB-Koproduktion „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Für die Rolle der Gisela erhielt Jördis Triebel eine „Lola“ als beste weibliche Nebendarstellerin.