Familiengeheimnisse Der neue „Tatort“ aus Franken

„Hochamt für Toni“ lautet der Titel des neunten, sehenswerten Franken-„Tatorts“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr), den Michael Krummenacher nach einem Drehbuch von Bernd Lange inszeniert hat. Konzise und klar. Nachdenklich und nachhallend. Zurück in die Vergangenheit.

An diesen Ort, von Zeit und Raum enthoben, in der Erinnerung stets abstrakt abrufbar – auch Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) ergeht es so, und als plötzlich sein Smartphone klingelt und Marcus Borchert in der Leitung ist, da verdichten sich die Erinnerungen wieder.

Borchert ist ein alter Studienfreund, Jahre haben sie sich nicht gehört, nun ist Borchert Pfarrer in einer kleinen Ortschaft irgendwo in der Oberpfalz. Voss soll unbedingt am kommenden Sonntag in seinen Gottesdienst kommen, er habe mittels seiner Predigt etwas mitzuteilen. Es sei wichtig. Und er erwähnt die Toni.

Die Ermittler 2015 ging es los, mit dem von Max Färberböck geschriebenen und inszenierten Auftaktfall „Der Himmel ist ein Platz auf Erden“. Acht Fälle waren es bislang, jedes Jahr lediglich einer. Das ist wohldosiert. Bei den intelligenten Fällen, die Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs einmal jährlich im Großraum Nürnberg miteinander bestreiten, handelt es sich nahezu durchgehend um beste, anspruchsvolle „Tatort“-Kost, bei der es stets um das Dahinter geht.

Als Voss am Sonntag vor der Kirche steht, da begegnen sich die Freunde kurz wieder. In der Kirche wartet die Gemeinde daraufhin vergeblich auf den Pfarrer – der liegt ermordet in der Pfarrei. Die örtliche Polizei spricht von Raubmord, doch Voss spürt, dass es um etwas ganz anderes geht.

Und er muss an Toni denken. Noch ein Name aus der Vergangenheit. Seine große, ungelebte Liebe. Sie beide, Borchert und Voss, waren mit ihr eng befreundet. Nie wurde mehr daraus, Voss traute sich nicht.

Nun muss er erfahren, dass Toni tot ist, letztes Jahr kam sie oben in ihrer brennenden Hütte ums Leben. Tonis Vater, der Industrielle Johannes Hentschel (André Jung), und Tonis Brüder Lukas und Christian wollen von alledem nichts wissen.

Toni existiert für sie nicht mehr. Voss, den seine Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) bald vor Ort unterstützt, scheint einem dunklen Familiengeheimnis auf der Spur.