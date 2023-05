Feuerwehr mit Platznöten Wache in Berlin-Lichtenrade braucht Anbau

Die Wache der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße Im Domstift in Lichtenrade bietet nicht genügend Platz und soll einen Anbau erhalten. Dafür stehen Mittel in Höhe von 750.000 Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWA) bereit, weitere Mittel gebe es über den Globaltitel für Baukostensteigerungen. Dies geht aus der Antwort von Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) auf eine schriftliche Anfrage des Lichtenrader CDU-Abgeordneten Christian Zander hervor.

Wann mit dem Bau begonnen wird, steht allerdings noch nicht fest. Zunächst müsse eine Projektvereinbarung zwischen Berliner Feuerwehr und der landeseigenen Immobilienverwaltungsgesellschaft BIM getroffen werden. Es sei mit einer Planungs- und Bauzeit von zweieinhalb Jahren zu rechnen.

Hochgrebe teilte weiter mit, dass an dem Standort ein Sanierungsbedarf mit Kosten rund 2,75 Millionen Euro bestehe. Es gebe aber bisher noch keinen konkreten Zeit- und Maßnahmeplan. „Notwendige Reparaturen erfolgen im Rahmen des kleinen baulichen Unterhalts nach Bedarf“, sagte Hochgrebe.

