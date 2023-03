Amok bei den Zeugen Jehovas Ein Fanatiker im Größenwahn – wie kam es zu der Tat in Hamburg?

Als Hamburgs Innensenator Andy Grote am Freitagmittag an die Öffentlichkeit geht, hat er Mühe, die passenden Worte zu finden. Bedrückt stellt der Politiker fest, dass man ein Verbrechen „in dieser Dimension noch nicht gesehen“ habe. Denn es handele sich bei dem Massaker mit acht Toten „auch um eine sehr grausame Tat“.

Als der Täter Philipp F. Donnerstag um kurz nach 21 Uhr das Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas erreicht, haben sich im großen Saal 36 Personen zu einer religiösen Andacht versammelt. Er sucht einen Weg hinein, geht zu einem großen Fenster, das sich seitlich vom Gebäude befindet.

Da sieht er eine Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz der Gemeinde rangieren und eröffnet das Feuer auf sie. Zehn Einschläge von Kugeln wird man später an dem Fahrzeug zählen, doch die Frau kann leicht verletzt mit Wagen entkommen.

Einsatzkräfte der Polizei vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. © dpa/Christian Charisius

Gleich darauf wendet sich der Schütze dem großen Fenster zu, aus dem helles Licht in die regnerische Nacht fällt. Es gibt ein Video, aufgenommen von einer gegenüberliegenden Tankstelle aus, das festhält, wie Philipp F. durch das Fenster mehrere Schussfolgen in den Raum hinein abgibt, bevor er hinterhersteigt und im Inneren des Gebäudes verschwindet.

Mit Erpressung und Psychoterror gegen Aussteiger

F. war bis vor kurzem selbst Mitglied der Zeugen Jehovas. Ob er sich auf eigenen Wunsch aus der fundamental-christlichen Gemeinschaft zurückzog, wie ein bei der Pressekonferenz anwesender Gemeindesprecher betont, oder „ausgeschlossen“ wurde, wie Insider nahelegen, ist unklar. So soll F. wegen eines von ihm geschriebenen Buches der Abtrünnigkeit bezichtigt und am Tag der Tat aus der Gemeinschaft expatriiert worden sein.

Berichte von Aussteigern schildern immer wieder, wie schwer es Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft gemacht werde, sich von ihr zu lösen. Das reicht von Erpressung über psychischen Terror bis hin zu strikten Kontaktverboten zu Anhängern der Religionsgemeinschaft. Aussteiger können auf diese Weise ihr ganzes soziales Umfeld verlieren.

Um 21.04 Uhr treffen erste Notrufe bei der Polizei ein. Innerhalb kürzester Zeit sei „sehr deutlich und klar“ gewesen, sagt ein Sprecher, dass Schüsse fielen und dass man es mit einem Anschlag zu tun hatte. 47 Anrufe registriert die Polizei.

Die Tür ist verriegelt, Polizisten schießen gezielt in die Glasscheibe

Nur wenige Meter vom Tatort entfernt befindet sich eine Wache. Als „glücklicher Zufall“ sollte sich erweisen, dass dort gerade Schichtwechsel ist. Deshalb sind doppelt so viele Beamte einsatzbereit wie üblich – jene, deren Dienst zu Ende ging, und die, die ihren Dienst antraten.

Zu einer anderen Zeit und ohne die Nähe zum Revier hätte die Polizei nicht so schnell mit einem großen Aufgebot reagieren können. Zumal sich unter den Beamten, die eigentlich nach Hause wollen, Spezialisten von der USE, einer für solche Gefahrenlagen konzipierten Einheit, befinden.

Man habe sofort gehandelt, heißt es. Die USE-Truppe, die robuster als normale Streifenpolizisten vorgehen kann, erreicht das Glaubenszentrum der Zeugen Jehovas um 21.09 Uhr, zwei Minuten braucht sie, um sich Zugang zu verschaffen. Da die Außentür verriegelt ist, schießen die Beamten gezielt in die Glasscheibe.

Ein Mann bekreuzigt sich am Tag nach dem Anschlag am Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg, wo Blumen und Kerzen im Gedenken an die Opfer niedergelegt wurden. © dpa/Georg Wendt

Im Inneren des Gebäudes fallen unaufhörlich Schüsse, neun Magazine á 15 Patronen wird der Täter leergeschossen haben. Ein 35-jähriger Täter ist es, der als Unternehmensberater ein großes Rad drehen wollte, der bei Tchibo, der Deutschen Bank und PwC gearbeitet hatte.

Der Täter flüchtet ins Obergeschoss, dann ein letzter Schuss

Vor drei Monaten hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „The Truth About God, Jesus Christ and Satan: A New Reflected View of Epochal Dimensions“. Also nichts weniger als: „Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan“. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß das natürlich hoch niemand.

Das schnelle Eintreffen der Beamten habe Täter und Opfer „voneinander getrennt“, wie der Einsatzleiter berichtet. Mit anderen Worten: Philipp F. flüchtet bei Erscheinen der Beamten in das erste Obergeschoss. Dort hört man noch einen letzten Schuss. Bevor die Beamten ihm nacheilen, sichern sie die Räume im Erdgeschoss, sehen überall schwer verletzte Menschen liegen.

Mit welchen Schwierigkeiten man es in dieser Situation unter hohem Zeitdruck zu tun gehabt habe, illustriert Einsatzleiter Matthias Tress anhand des zu dem Zeitpunkt bestehenden Verdachts, es könnte sich um zwei Täter handeln. Ein Handy-Video lässt es so aussehen. Doch die Überlebenden reden nur von einem Täter – und der mutmaßliche Komplize stellt sich als Schatten heraus.

Als die Beamten den Leichnam des Schützen finden, neben sich die Waffe, ein Fabrikat der Firma Heckler & Koch, spricht alles dafür, dass sich der Täter selbst getötet hat.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Philipp F. der Polizei nicht bekannt. Es gab keinerlei Einträge ihn betreffend, bis auf Strafanzeigen von ihm selbst, die er wegen des Verdachts des Betruges gegen drei Unternehmen angestrengt hatte.

Es gab Hinweise, dass er krank war – und wütend

Als Sportschütze war der 35-Jährige zum Besitz einer halbautomatischen Pistole berechtigt. Er sei auch regelmäßig überprüft worden, teilte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer mit. Zuletzt fand eine solche Überprüfung am 7. Februar statt. Aber erneut gab es „keinerlei relevante Beanstandungen“, wie Meyer ausführt.

Dem war ein anonymer Hinweis vorausgegangen. Im Januar 2023 hatte sich eine unbekannte Person an die Behörde gewandt mit dem Ziel, das Verhalten F.s und seine Befähigung zum Führen einer Waffe zu überprüfen. In dem Schreiben sei der Verdacht geäußert worden, sagt Meyer, dass F. an einer psychischen Erkrankung leide, diese aber niemals medizinisch diagnostizieren lassen würde. Außerdem trage er „eine Wut gegenüber religiösen Anhängern und seinem Arbeitgeber“ in sich.

Zeugen Jehovas werben öffentlich unter anderem in Fußgängerzonen um neue Mitlieder, hier ein Archivbild. © imago/Geisser/MANUEL GEISSER

Die Behörden gingen dem Hinweis nach. Sie statteten F. einen unangekündigten Besuch ab, bei dem der Schütze nach Eindruck der Beamten bereitwillig Auskunft gegeben habe. Sie sprachen eine mündliche Verwarnung aus, weil F. ein Projektil außerhalb des obligatorischen Tresors hatte herumliegen lassen.

Wurde die Polizei ihrer Sorgfaltspflicht gerecht?

Da F. sich aber verständig zeigte, ließen die Beamten es darauf bewenden. Ob sie psychologisch so gut geschult sind, eine Persönlichkeitsstörung zu erkennen, weiß Meyer nicht zu sagen. Die rechtlichen Möglichkeiten der Beamten seien jedenfalls in diesem Moment ausgeschöpft gewesen. Für eine weitergehende Prüfung hätte es Tatsachen bedurft, die diese rechtfertigten.

Der Polizeipräsident weiß natürlich um die Brisanz des Vorgangs. Dass seine Behörde einen Sportschützen für unbedenklich hält, der nur wenige Wochen später das Munitionsarsenal für einen Amoklauf zusammengerafft hat, wirft kein gutes Licht auf die Sorgfaltspflicht der Polizei.

Meyer verspricht eine Prüfung auch der internen Vorgänge. Innensenator Grote von der SPD sieht die FDP in der Pflicht. Die Liberalen würden eine Verschärfung des Waffenrechts auf Bundesebene verhindern, sagt er am Freitag.

Als die Polizei F.s Wohnung noch in der Nacht nach Hinweisen durchsuchte, wurden 15 geladene Pistolenmagazine mit jeweils 15 Schuss gefunden sowie weitere 200 Patronen. Anhaltspunkte für ein politisches Motiv gebe es nicht. Was veranlasste Philipp F. zu der Tat?

Unternehmensberater im „göttlichen Auftrag“

Geboren wurde F. am 18. September 1987 in Memmingen, wenn man den Angaben auf seiner Webseite Glauben schenken darf, mit der er sich als Unternehmensberater im „göttlichen Auftrag“ zu profilieren versuchte. Er wuchs in Kempten im Allgäu auf, in einer strenggläubigen Familie.

Nach seinem Fachabitur, machte er eine Lehre als Bankkaufmann in München. Ein Wirtschafts-Studium schloss sich an und offenbar auch ein gehöriges Maß an Selbstüberschätzung.

Nachdem er seinen Job bei einem Energie-Unternehmen 2020 während der Corona-Pandemie verloren hatte, veröffentlichte er im Dezember 2022 eine Art spirituelles Manifest: „The Truth About God, Jesus Christ And Satan – A New Reflected View Of Epochal Dimensions”, lautet der Titel. Für ihn stellte die Schrift im Eigenverlag ein neues Standardwerk dar, das neben Bibel und Koran auch in hundert Jahren noch bestehen werde.

In diesem Saal fand die Bluttat statt, hier ein Archivbild von einer früheren Veranstaltung der Religionsgemeinschaft. © BREUEL-BILD/CNTV/BREUEL-BILD/CNTV

Ein Buch über die leibhaftige Präsenz Gottes in der Welt ist nicht der Stoff aus dem Attentäter entstehen – jedenfalls nicht solche, die ihre eigene sektiererische Gemeinschaft attackieren.

In den nächsten Tagen wird man sich über diese 306 großspurig geschriebenen Seiten beugen, in dem Bemühen, die Gedanken und Motive eines Mörders zu verstehen, der die absolute Wahrheit für sich gefunden zu haben glaubte.

Nahm der fromme Eiferer sich selbst zu wichtig?

Ein Buch, von dem er selbst öffentlich behauptete: „Fakten und die Wahrheit sind stärker als schwache Individuen, die kaum ihre tägliche Arbeit hinkriegen.“ Sein Buch sei für Gewinner, die gelangweilt und unterfordert seien.

In einem religiösen Umfeld, das sich das Wort Ich auszusprechen und Geburtstage zu feiern verbietet, sind solche Sätze in der Tat eine Zumutung. Führte zum Bruch mit seinesgleichen vielleicht, dass er, der fromme Eiferer, sich selbst zu wichtig nahm?

Immerhin scheute er sich nicht zu behaupten, dass er der erste Mensch seit Christi Himmelfahrt sei, der „wirklich alles erklären und die Geheimnisse offenbaren kann, von denen Jesus gesprochen hat“. Welche Geheimnisse?

Eine Geschäftsadresse direkt an der Binnenalster

Als Geschäftsadresse hatte F. die Ballinstraße direkt an der Binnenalster angegeben. Im Stockwerk oberhalb der Privatbank Donner & Reuschel befindet sich dort das „Satellite Office“, das sind Büros zur Kurzzeit-Miete. Selbstbezeichnung: „Casual luxury workspaces“.

Die Geschäftsführerin will nicht sagen, ob sie Philipp F. kennt oder nicht und verweist auf die Pressesprecherin des Unternehmens, die schließlich schreibt, dass zwar ein „Vertragsverhältnis“ mit ihm bestanden habe. Allerdings habe er „kein festes Büro gemietet“ und sich auch nicht „in den Büros aufgehalten“.

Auch unter den Menschen, die am Freitagnachmittag zum Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas gekommen sind, um Blumen zu bringen, kennt ihn niemand. In sechs Spuren schiebt sich der Feierabendverkehr an dem nüchternen Bau mit der Waschbetonfassade vorbei, an dem sich am Vorabend das Blutbad ereignet hat. Die Scheibe der gläsernen Eingangstür, die Polizisten eingeschossen haben, um sich Eintritt zu verschaffen, ist notdürftig verklebt.

Detlef Behr, 52, ist mit seiner Tochter hergekommen. Auch er ist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen – wie Philipp F. Früher, sagt Behr, sei er häufig hier im Gemeindezentrum gewesen. „Gut möglich, dass ich eines der Opfer kenne.“

Ob F. sich seine Opfer gezielt aussuchte oder wahllos in die Anwesenden schoss, ist Gegenstand der Ermittlungen. Doch sind unter den Getroffenen auffällig viele jüngere Menschen, Frauen und Männer zwischen 22 und 32 Jahren. Leute wie er selbst.

